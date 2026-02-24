Babnet   Latest update 18:08 Tunis

تلاميذ معهد رواد يحولون مصاريف “دخلة الباكالوريا” إلى حملة تضامنية بعنوان “قفة رمضان”

بادر عدد من تلاميذ معهد رواد بولاية أريانة إلى تنظيم حملة تضامنية، من خلال تحويل التكاليف المخصصة لما يُعرف بـ“دخلة الباكالوريا” إلى مبادرة خيرية تحت عنوان “قفة رمضان”، دعما للعائلات محدودة الدخل.

ولاقت المبادرة تفاعلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء عن إعجابهم بهذه الخطوة، معتبرين إياها نموذجا إيجابيا للمسؤولية الاجتماعية لدى التلاميذ، وداعين بقية المؤسسات التربوية في مختلف ولايات الجمهورية إلى الاقتداء بهذه التجربة.


من جهتها، أشادت المندوبية الجهوية للتربية بأريانة بهذه البادرة، ونشرت تدوينة أثنت فيها على التلاميذ، معتبرة أن ما قاموا به يعكس روحا مواطنية عالية. وجاء في التدوينة: “حركة تُرفع لها القبعة من تلاميذ البكالوريا بمعهد رواد”، مضيفة: “لقد أثبتم اليوم أن المدرسة ليست مجرد قاعات لتحصيل العلم، بل هي مهد حقيقي للقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة”.


ويُذكر أن وزارة التربية كانت قد قررت منع تنظيم أي نشاط يتعلق بما يُسمى بـ“دخلة الباكالوريا” أو “الكراكاج” أو غيرها من المظاهر، ودعت المندوبين الجهويين للتربية ومديري المؤسسات التربوية إلى رصد كل ما من شأنه المساس بسلامة الأسرة التربوية أو تعكير صفو الحياة المدرسية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة في هذا الشأن.
