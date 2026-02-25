Babnet   Latest update 17:10 Tunis

انطلاق حصة التجنيد الاولى لسنة 2026 بداية من 2 مارس (وزارة الدفاع)

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/armeealut.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 16:20
      
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، أن حصة التجنيد الأولى لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس القادم وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 10 أفريل 2026 

وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية 

وأضافت بأنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة.

ودعت الشبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية 

 
وللحصول على المزيد من الإرشـادات وضعت الوزارة جملة من الأرقام الممكن الإتّصـال بها لدى الإدارة العامـة للتجنيـد والتعبئـة وهي:

71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488

رقم المكتب: 55343
