انطلاق حصة التجنيد الاولى لسنة 2026 بداية من 2 مارس (وزارة الدفاع)

وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنيةوأضافت بأنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة.ودعت الشبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنيةوللحصول على المزيد من الإرشـادات وضعت الوزارة جملة من الأرقام الممكن الإتّصـال بها لدى الإدارة العامـة للتجنيـد والتعبئـة وهي:71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488رقم المكتب: 55343