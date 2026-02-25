توزر: الجمعية الجهوية لرعاية المسنين تتولى توزيع مساعدات شهر رمضان على منظوريها في كافة المعتمديات

تواصل جمعية رعاية المسنين بتوزر توزيع المساعدات على منظوريها من كبار السن من بين فاقدي السند ومحدودي الدخل بمناسبة شهر رمضان عبر حملة تجوب فيها مختلف المعتمديات لتقديم "قفة رمضان" ومساعدات صحية لأكثر من 50 منتفعا من منظريها.وحلت قافلة الجمعية اليوم الأربعاء بعمادات دغومس ثم بوهلال فمدينة دقاش من معتمدية دقاش وهي مساعدات الهدف منها توفير بعض المواد الأساسية والصحية بمناسبة شهر رمضان للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية، وفق كاتب عام الجمعية منير النابليوبين النابلي في تصريح لصحفية "وات" أنه تم الشروع منذ بداية شهر رمضان في توزيع هذه المساعدات بدء بمعتمدية تمغزة ثم معتمدية نفطة وحزوة فمدينة توزر عبر العمادات الشمالية للمدينة في انتظار تخصيص يوم لتوزيع المساعدات بالعمادات الجنوبية.وأضاف المصدر ذاته أن كل مساعدة تحتوي على مواد غذائية متنوعة تراعي حاجيات المسن من هذه المواد على غرار الحليب والحفاظات للعاجزين عن الحركة منهم موضحا أن الجمعية جمعت 50 مساعدة وستواصل جمع التبرعات حتى نهاية هذا الشهر، مع الإشارة إلى أن الجمعية تقدم خدمات دورية لفائدة 70 من منظوريها إلى جانب خدمات أخرى لغير منظوريها من المسنين.وكانت الجمعية أطلقت قبل حلول شهر رمضان حملة واسعة لجمع تبرعات عينية أو مالية مخصصة لهذا البرنامج زيادة على تنظيم زيارات لمحلات تجارية قصد دعوتهم إلى التبرع.