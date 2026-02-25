ليالي رمضان بدار المسرحي بباردو من 2 إلى 15 مارس 2026
تحتضن دار المسرحي بباردو من 2 إلى 15 مارس 2026 فعاليات الدورة الحادية عشرة من تظاهرة ليالي رمضان بدار المسرحي، ببرمجة تضم 11 عرضًا من بينها 4 عروض مجانية.
وتنطلق السهرات يوميًا على الساعة العاشرة ليلاً، حيث يفتتح البرنامج يوم الاثنين 2 مارس 2026 بعرض "أوتار رمضان" للفنانة رجاء بن سعيد، فيما يؤمّن حفل الاختتام الفنان طارق بن حميدة من خلال عرض صوفي بعنوان "المدايحية".
برنامج السهرات* 3 مارس: حفل الفنان شريف علوي
* 4 مارس: عرض "فوندوات" لبشير السالمي
* 5 مارس: مسرحية "لالالم" لمحمد حسين قريع وفؤاد الزعزاع
* 6 مارس: عرض "أوتار"
* 7 مارس: عرض الثنائي نور وسليم عرجون
* 8 مارس: حفل الفنان فهمي الرياحي
* 9 مارس: عرض أمازيغي للفنانة نورة الغرياني
* 10 مارس: عرض "بوتيكات" لأماني الرياحي
* 11 مارس: عرض "نمدح الأقطاب" لأحمد الماجري
وتندرج هذه التظاهرة ضمن البرمجة الثقافية الرمضانية التي تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الصوفية، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.
وتنطلق السهرات يوميًا على الساعة العاشرة ليلاً، حيث يفتتح البرنامج يوم الاثنين 2 مارس 2026 بعرض "أوتار رمضان" للفنانة رجاء بن سعيد، فيما يؤمّن حفل الاختتام الفنان طارق بن حميدة من خلال عرض صوفي بعنوان "المدايحية".
برنامج السهرات* 3 مارس: حفل الفنان شريف علوي
* 4 مارس: عرض "فوندوات" لبشير السالمي
* 5 مارس: مسرحية "لالالم" لمحمد حسين قريع وفؤاد الزعزاع
* 6 مارس: عرض "أوتار"
* 7 مارس: عرض الثنائي نور وسليم عرجون
* 8 مارس: حفل الفنان فهمي الرياحي
* 9 مارس: عرض أمازيغي للفنانة نورة الغرياني
* 10 مارس: عرض "بوتيكات" لأماني الرياحي
* 11 مارس: عرض "نمدح الأقطاب" لأحمد الماجري
وتندرج هذه التظاهرة ضمن البرمجة الثقافية الرمضانية التي تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الصوفية، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324264