ليالي رمضان بدار المسرحي بباردو من 2 إلى 15 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ef6b8535818.97434362_pfokegmjnhiql.jpg>
Publié le Mercredi 25 Février 2026 - 19:15
      
تحتضن دار المسرحي بباردو من 2 إلى 15 مارس 2026 فعاليات الدورة الحادية عشرة من تظاهرة ليالي رمضان بدار المسرحي، ببرمجة تضم 11 عرضًا من بينها 4 عروض مجانية.

وتنطلق السهرات يوميًا على الساعة العاشرة ليلاً، حيث يفتتح البرنامج يوم الاثنين 2 مارس 2026 بعرض "أوتار رمضان" للفنانة رجاء بن سعيد، فيما يؤمّن حفل الاختتام الفنان طارق بن حميدة من خلال عرض صوفي بعنوان "المدايحية".


برنامج السهرات

* 3 مارس: حفل الفنان شريف علوي

* 4 مارس: عرض "فوندوات" لبشير السالمي
* 5 مارس: مسرحية "لالالم" لمحمد حسين قريع وفؤاد الزعزاع
* 6 مارس: عرض "أوتار"
* 7 مارس: عرض الثنائي نور وسليم عرجون
* 8 مارس: حفل الفنان فهمي الرياحي
* 9 مارس: عرض أمازيغي للفنانة نورة الغرياني
* 10 مارس: عرض "بوتيكات" لأماني الرياحي
* 11 مارس: عرض "نمدح الأقطاب" لأحمد الماجري

وتندرج هذه التظاهرة ضمن البرمجة الثقافية الرمضانية التي تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الصوفية، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.
