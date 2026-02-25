ليالي رمضان بدار المسرحي بباردو من 2 إلى 15 مارس 2026

برنامج السهرات



تحتضنمنفعاليات الدورة الحادية عشرة من تظاهرة، ببرمجة تضممن بينهاوتنطلق السهرات يوميًا على الساعة، حيث يفتتح البرنامج يومبعرضللفنانة، فيما يؤمّن حفل الاختتام الفنانمن خلال عرض صوفي بعنوانحفل الفنانعرضلبشير السالميمسرحيةلمحمد حسين قريع وفؤاد الزعزاععرضعرض الثنائيحفل الفنانعرض أمازيغي للفنانةعرضلأماني الرياحيعرضلأحمد الماجريوتندرج هذه التظاهرة ضمن البرمجة الثقافية الرمضانية التي تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض الصوفية، في إطار تنشيط الساحة الثقافية خلال شهر رمضان.