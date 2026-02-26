Babnet   Latest update 23:28 Tunis

الحماية المدنية بصفاقس تنظم عملية بيضاء في محاكاة لحادث صناعي طارئ

نظمت الحماية المدنية بجهة صفاقس عملية بيضاء بمقر  شركة طينة للخدمات البترولية، لاختبار مدى نجاعة مخططات التدخل والإغاثة في حالات الطوارئ، ومدى تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المعنية، إضافة إلى تقييم سرعة الاستجابة وفعالية الوسائل اللوجستية والبشرية المسخّرة.
وذكرت مصالح الاعلام بالولاية، في بلاغ نشرته الخميس، أن العملية البيضاء تمثّلت في تمرين محاكاة حادث صناعي طارئ، تدخلت على اثره وحدات الحماية المدنية بمختلف اختصاصاتها، مدعومة بالإسعاف والإنقاذ والإطفاء.
وتندرج هذه العملية البيضاء في إطار استراتيجية ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تأمين المحيط الصناعي وحماية العاملين به.

وشدّد والي الجهة لدى إشرافه على هذه العملية البيضاء، على أهمية مثل هذه التمارين في الرفع من درجة الاستعداد وتحسين آليات التنسيق بين جميع المتدخلين، وعلى ضرورة تحيين مخططات السلامة الداخلية بالمؤسسات الصناعية واعتماد مقاربات استباقية للحدّ من المخاطر، منوّها بالدور المحوري الذي تضطلع به الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات.
وحضر العملية البيضاء بمقر شركة طينة للخدمات البترولية التي تدير 17 بئرا نفطية في صفاقس ، منها 8 آبار بحرية و9 آبار بريّة، عدد  من الإطارات الجهوية وممثلي مختلف المصالح المتدخلة.
 
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
