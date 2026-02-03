قرار مشترك ينظّم أنشطة نوادي القمار ويعزّز آليات مكافحة غسل الأموال

تقييم المخاطر وإجراءات داخلية



صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،المؤرخ فيعن وزراء، يتعلّق بضبط النظام المنطبق علىفي إطار تنفيذ مقتضياتويأتي هذا القرار، المتكوّن من، ليعوّض الترتيبات السابقة لسنة 2018، وذلك بهدفذات الصلة.وأوجب القرار الجديد علىإجراءوتوثيقه، مع وضعتتناسب مع حجم وطبيعة المعاملات المالية التي تُجرى داخل هذه المؤسسات.ونصّ الفصل الثاني على التزام نوادي القمار بتطبيقعند القيام بعمليات مالية، سواء تمّت في عملية واحدة أو عبر عدة عمليات مترابطة.وتشمل هذه الإجراءات:: التثبت من هوية الحريف والمستفيد الحقيقي من العملية بالاعتماد على وثائق رسمية وموثوقة.: اعتماد أنظمة خاصة لتحديدوأقاربهم، مع اشتراطقبل إقامة أي علاقة عمل معهم.كما نصّ القرار علىفي حال تعذّر استيفاء بيانات الهوية، مع منع إقامة علاقة عمل أو تنفيذ العملية، ووجوبإلىوشدّد القرار على ضرورةلدى اللجنة المذكورة، متى توفّرت أسباب معقولة للاشتباه في مصدر الأموال، بما في ذلكوحجّر القرار المشترك على مسؤولي نوادي القمار وأعوانهابالتصاريح الموجّهة إلى اللجنة، ضمانًاكما منح القرارصلاحيات واسعة للقيام بعملياتللتثبّت من مدى التزام نوادي القمار بهذه القواعد.وتواجه المؤسسات المخالفة، قد تصل إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بما في ذلك، مع تخويل الجهات المختصة تسليط العقوبات المناسبة في حال الإخلال بالواجبات القانونية.