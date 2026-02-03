دراسة وطنية: 28.4 بالمائة من التلاميذ المتمدرسين تعرضوا للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل

منهجية الدراسة



تفاوت جهوي ومصادر العنف



أماكن وتوقيت العنف



آثار نفسية ونقص في التبليغ



كشفتأنجزها مكتببتونس لفائدة، أنمن التلاميذ المتمدرسين تعرّضوا إلىمرة واحدة على الأقل، من بينهمتعرّضوا له مرة واحدة، وتعرّضوا له أكثر من مرة، مع تسجيلوقد تم عرض نتائج هذه الدراسة بمناسبة انطلاق أشغال، التي انتظمت اليوم الثلاثاء بـ، بحضوروعدد من إطارات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المتدخلة، ومنظمة اليونيسيف، وثلة من المربين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.وأفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربيةأن الدراسة انطلقت سنةواختتمت سنة، وتندرج في إطار إعدادلمجابهة العنف المدرسي، تقوم على تحديد الأدوار والمسؤوليات بمشاركة جميع الأطراف المعنية، تحت شعاروأضافت أن المنهجية اعتمدتإلى جانب دراسة نوعية، شملت مختلف الجهات والتخصصات داخل الوسط التربوي وخارجه.وشمل الاستطلاع الأول، بمشاركةتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بنسبة، من مؤسسات عمومية وبعض المؤسسات الخاصة.أما الاستطلاع الثاني، فقد شملعلى كامل تراب الجمهورية، لرصد العلاقة بين الانقطاع المدرسي والعنف، في حين استهدف الاستطلاع الثالثمن مدرسين ومديرين وقيمين عامين وغيرهم، لتقييم جاهزية المؤسسات التربوية في التعامل مع حالات العنف.وبيّنت نتائج الدراسة وجودفي تواتر العنف، حيث تبيّن أن أكثر منتعرّضوا للعنف في ولايات، مقابل نسب أدنى في ولاياتكما كشفت أن نحومن حالات العنف الجسدي مصدرها، فتيات وفتيان، بما يعكس أن جزءًا هامًا من العنف يحدث داخل الفضاء المدرسي نفسه.وأظهرت المعطيات أنمن حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسة التربوية، وفي ساحاتها، وداخل قاعات الدرس، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ خلالكما تقعمن حالات العنف أثناء الطريق إلى المدرسة، فيما أفادمن التلاميذ المستجوبين بتعرّضهم إلىوبيّنت النتائج أيضًا أنبنسبة، مقابلفي صفوف الفتيان.وأكدت معروفي أن العنف المدرسي يخلّف، إذ يكون التلاميذ المتعرّضون له أكثر عرضة للاكتئاب، خاصة الفتيات، وللإدمان على الكحول أو المخدرات. كما كشفت الدراسة عنعن حالات العنف، حيث تعتمد أغلب الحالات على إشعارات الأولياء، ما يحدّ من نجاعة آليات التدخل المبكر.وشدّدت في الختام على أن العنف المدرسيتؤثر سلبًا على الصحة النفسية للأطفال، وتعيق التحصيل العلمي، وتساهم في تفاقم الانقطاع المبكر عن التعليم، داعية إلىمن أجل إرساء استراتيجية مستدامة تضمنللتلاميذ.