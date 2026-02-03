Babnet   Latest update 14:43 Tunis

بعثة اقتصادية تونسية نحو ساحل العاج لاستكشاف فرص الاستثمار في أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/conect2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 03 Février 2026
      
 في إطار استراتيجيتها لتعزيز انفتاح المؤسسات التونسية على الأسواق الإفريقية الواعدة، أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية الدولية "كونكت الدولية" عن تنظيم بعثة اقتصادية إلى العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 2 أفريل 2026.
 
تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع سفارتي البلدين وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مركز النهوض بالصادرات والخطوط التونسية، بهدف تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من استكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية في ساحل العاج، التي تعد قاطرة اقتصادية في منطقة غرب إفريقيا.

 
ودعت منظمة الاعراف الراغبين في المشاركة الى التسجيل  قبل 15 فيفري 2026.
 

ويتضمن برنامج البعثة منتدى اقتصادي تونسي-إيفواري يجمع كبار المسؤولين ورجال الأعمال ولقاءات مهنية ثنائية  اضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لمواقع صناعية ومؤسسات إيفوارية كبرى.
 
وتستهدف البعثة عديد القطاعات لاسيما البناء والأشغال العامة  والصناعات الغذائية  وتكنولوجيا المعلومات  والصحة  والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي صناعة السيارات والمفروشات.
 
يُذكر أن هذه البعثة تأتي استكمالا لنجاحات سابقة حققتها المهمات الاقتصادية إلى أبيدجان في عامي 2017 و2022، مما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في رفع وتيرة التبادل التجاري بين تونس وساحل العاج، وفق  كونكت الدولية.
 
 
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
