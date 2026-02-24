Babnet   Latest update 19:08 Tunis

يوم 3 أفريل آخر أجل للترشح لجائزة علي البلهوان الأدبية لمدينة تونس (دورة 2026)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 19:08
      
أعلنت بلدية تونس عن فتح باب الترشح للكتاب التونسيين لنيل جائزة علي البلهوان الأدبية لمدينة تونس لدورة 2026 (البالغ مقدارها 7 آلاف دينار تونسي)، وحددت آخر أجل للترشح يوم 3 أفريل 2026.

وذكرت في بلاغ بأن المشاركة في هذه الجائزة التي ستخصص هذا العام للدراسات والبحوث التاريخية حول مدينة تونس، تشترط أن يكون المترشح تونسيا وعلى قيد الحياة، وأن يكون تأليفه المرشح منشورا ومحررا أصلا باللغة العربية ويكون قد صدر في طبعة أولى بداية من 1 جانفي 2021. كما يشترط المنظمون أن يكون العمل فرديا، وألا يكون العمل المرشح قد تحصل على جائزة من أێ جهة تونسية أو أجنبية، علما أنه لا يمكن المشاركة بأكثر من عمل واحد.


ووفق البلاغ، يجب أن يتضمن ملف الترشح وجوبا مطلبا كتابيا محررا باسم المكلفة بتسيير بلدية تونس، والسيرة الذاتية للمؤلف إلى جانب خمس نسخ من الكتاب المرشح.
ويتعين على الراغبين في الترشح لهذه الجائزة، إيداع ملفاتهم بصفة مباشرة أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول على عنوان مكتبة مدينة تونس دار بن عاشور، 52 نهج الباشا، 1006 تونس المدينة العتيقة.


وجدير بالذكر أن بلدية تونس أحدثت جائزة علي البلهوان منذ سنة 1960 نسبة إلى رمز الحركة الوطنية المناضل الكبير علي البلهوان أستاذ العربية بالمعهد الصادقي وزعيم الشباب الوطني التونسي المكافح للاستعمار ورئيس المجلس البلدي بالعاصمة سنة 1958 . وتسند "جائزة علي البلهوان الأدبية" في عدة أصناف من الأدب، وهي الرواية والقصة القصيرة وأدب الطفل والدراسات والبحوث الأدبية.
الثلاثاء 24 فيفري 2026 | 6 رمضان 1447
