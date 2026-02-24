Babnet   Latest update 21:30 Tunis

أحكام بين سنتين و4 سنوات سجناً في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e06cb661df8.48917382_qhiopkjlengmf.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 21:10
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء 24 فيفري، أحكامها في ما يُعرف بـ“قضية الجيلاني الدبوسي”، حيث تراوحت العقوبات بين سنتين و4 سنوات سجناً.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري (موقوف) ومنذر الونيسي (موقوف)، فيما حكمت بسنتين سجناً مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما.


كما قررت الدائرة التشطيب على اسم عبد اللطيف المكي (في حالة سراح) من ملف القضية، إثر الطعن الذي تقدم به لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الموجّه إليه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.


وشملت الأبحاث في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي، وهو نائب سابق بالبرلمان قبل سنة 2011، طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق، إضافة إلى وزير العدل آنذاك نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد فتح، يوم 10 جانفي 2022، بحثاً تحقيقياً في شبهات تتعلق بـمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والامتناع عن إنجاز عمل قانوني والمشاركة في ذلك، وذلك طبق أحكام المجلة الجزائية.

وتوفي الدبوسي سنة 2014 بعد أشهر من إيقافه بالسجن على ذمة قضايا مرفوعة ضده.
