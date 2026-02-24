أحكام بين سنتين و4 سنوات سجناً في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف بـ، حيث تراوحت العقوبات بينسجناً.وقضت المحكمة بالسجن لمدةفي حق(موقوف) و(موقوف)، فيما حكمت بسنتين سجناً مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، سبق الإفراج عنهما.كما قررت الدائرة التشطيب على اسم(في حالة سراح) من ملف القضية، إثر الطعن الذي تقدم به لدى محكمة التعقيب في قرار دائرة الاتهام الموجّه إليه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.وشملت الأبحاث في ملف وفاة، وهو نائب سابق بالبرلمان قبل سنة، طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق، إضافة إلى وزير العدل آنذاكووزير الصحةوكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد فتح، يوم، بحثاً تحقيقياً في شبهات تتعلق بـ، وذلك طبق أحكام المجلة الجزائية.وتوفي الدبوسي سنةبعد أشهر من إيقافه بالسجن على ذمة قضايا مرفوعة ضده.