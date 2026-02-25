التونسي شكري الخطوي مدربا جديدا لاولمبيك اسفي المغربي

اعلن نادي أولمبيك أسفي المغربي مساء اليوم الثلاثاء عن تعيين التونسي شكري خطوي مدربا جديدا للنادي الى نهاية الموسم مع امكانية التمديد, وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.يذكر ان شكري الخطوي يمتلك عددا من التجارب التدريبية مع اندية الملعب التونسي، النصر الليبي، أهلي بنغازي، أحد السعودي، نجران السعودي و المنتخب التونسي الأولمبي.وكان اولمبيك اسفي قد قرر قبل يومين انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب زكرياء عبوب.ويحتل نادي اولمبيك اسفي المركز الاخير في البطولة المغربية ب5 نقاط بعد ان خاض 9 جولات من المسابقة.ويواجه اولمبيك اسفي المغربي في الدور ربع النهائي لكاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم مواطنه الوداد البيضاوي.