تأجيل محاكمة يوسف الشاهد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد المهدي بن غربية ويوسف الشاهد ومتهم ثالث إلى جلسة يومالقادم.وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية بحالة سراح، ومتهم ثان بحالة إيقاف، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.