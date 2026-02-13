Babnet   Latest update 13:15 Tunis

تأجيل محاكمة يوسف الشاهد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694a89429e4af6.99699403_lqjiopnkfegmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 12:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المرفوعة ضد المهدي بن غربية ويوسف الشاهد ومتهم ثالث إلى جلسة يوم 14 أفريل القادم.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية بحالة سراح، ومتهم ثان بحالة إيقاف، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.

