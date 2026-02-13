Babnet   Latest update 14:37 Tunis

تونس تشارك في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698f0e9a8c3be5.54929685_jkqemohglnifp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026 - 13:43
      
شاركت تونس، ممثلة في سفيرها بأنقرة، أحمد بن الصغير، في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الاسلامي، الذي انعقد بمدينة اسطنبول تحت شعار "تعزيز الاتصال في قطاع النقل لتعميق أواصر الاخوة بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي".

وألقى السفير كلمة تونس في هذا المؤتمر، المنعقد يومي 11 و12 فيفري الجاري، التي تركزت بالخصوص حول ابراز رؤية تونس وتوجهاتها المستقبلية في مجال توسيع وتحديث بنيتها التحتية الوطنية في مجال النقل بكافة أنماطه وتعزيز اندماجها في شبكات النقل الاقليمي والدولي.


كما تطرق إلى اسهامات تونس في الجهود الرامية لتأمين النفاذ الى خدمات نقل حديثة ومستدامة وتركيز نظام لوجستي وطني متكامل يمكن من التحكم في سلاسل التزويد والإندماج في الإقتصاد العالمي للخدمات.


وشدد السفير بالمناسبة على ضرورة دعم التوجه نحو جعل تونس قطبا إقليميا ودوليا للتجارة والخدمات اللوجستية مستعرضا الجهود والمبادرات التونسية الهادفة إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك في قطاع النقل باعتبار دوره المحوري في دعم التكامل الاقتصادي بين بلدان المنظمة وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز الترابط بين دولها الأعضاء والتقارب بين شعوبها.

يشار الى أن ممثل الديبلوماسية التونسية في انقرة قد أجرى خلال أشغال المؤتمر لقاءات جانبية مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة تناولت بالخصوص النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
الجمعة 13 فيفري 2026 | 25 شعبان 1447
