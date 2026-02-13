المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان
أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان المعظم.تفتح الصيدليات من صنف "أ" أبوابها من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء، مع إمكانية الحصول على ترخيص للغلق في حدود الساعة 16:00 مساء.
وتعمل الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) أبوابها من الساعة 19:30 مساء إلى حدود الساعة 8:30 صباحا.
يوم السبتتفتح الصيدليات من صنف "أ" من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 13:00 زوالا.
وتعمل الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
كما تفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) من الساعة 19:30 مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.
أيام الأحد والعطل الرسميةتفتح الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) من الساعة 19:30 مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323593