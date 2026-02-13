المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان المعظم.



يوم السبت



أيام الأحد والعطل الرسمية



تفتح الصيدليات من صنفأبوابها من الإثنين إلى الجمعة من الساعةإلى الساعة، مع إمكانية الحصول على ترخيص للغلق في حدود الساعةوتعمل الصيدليات من صنفمن الإثنين إلى الجمعة من الساعةإلى الساعةوتفتح الصيدليات من صنفأبوابها من الساعةإلى حدود الساعةتفتح الصيدليات من صنفمن الساعةإلى الساعةوتعمل الصيدليات من صنفمن الساعةإلى الساعةكما تفتح الصيدليات من صنفمن الساعةإلى الساعةتفتح الصيدليات من صنفمن الساعةإلى الساعةوتفتح الصيدليات من صنفمن الساعةإلى الساعة