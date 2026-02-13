Babnet   Latest update 16:10 Tunis

المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cc751fe17cc15.34720540_pijfoglmqnkhe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 13 Février 2026
      

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان المعظم.

تفتح الصيدليات من صنف "أ" أبوابها من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 17:00 مساء، مع إمكانية الحصول على ترخيص للغلق في حدود الساعة 16:00 مساء.


وتعمل الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.

وتفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) أبوابها من الساعة 19:30 مساء إلى حدود الساعة 8:30 صباحا.


يوم السبت

تفتح الصيدليات من صنف "أ" من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 13:00 زوالا.
وتعمل الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
كما تفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) من الساعة 19:30 مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.

أيام الأحد والعطل الرسمية

تفتح الصيدليات من صنف "أ" (الاستمرار) من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 19:30 مساء.
وتفتح الصيدليات من صنف "ب" (صيدليات الليل) من الساعة 19:30 مساء إلى الساعة 8:30 صباحا.
