بطولة الرابطة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 21

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:الملعب التونسي – الأولمبي الباجيالحكم: محمد علي قرويةحكم الفار: فرج عبد اللاويشبيبة القيروان – النجم الساحليالحكم: محرز المالكيحكم الفار: مجدي بلاغةمستقبل قابس – النادي البنزرتيالحكم: حمزة جعيدحكم الفار: أمير العياديمستقبل سليمان – مستقبل المرسىالحكم: حسام بن ساسيحكم الفار: حسني النايليالنادي الإفريقي – شبيبة العمرانالحكم: خليل الجريءحكم الفار: نضال اللطيفالاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسيالحكم: منتصر بلعربيحكم الفار: أمين الفقيراتحاد بن قردان – النادي الصفاقسيالحكم: هيثم الطرابلسيحكم الفار: خالد قويدرسيتم الإعلان لاحقًا عن طاقم تحكيم مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي.