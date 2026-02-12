بطولة الرابطة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 21
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:
الجمعة 13 فيفري 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: فرج عبد اللاوي
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النجم الساحلي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: مجدي بلاغة
ملعب قابس
مستقبل قابس – النادي البنزرتي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الفار: أمير العيادي
السبت 14 فيفري 2026ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان – مستقبل المرسى
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفار: حسني النايلي
الأحد 15 فيفري 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – شبيبة العمران
الحكم: خليل الجريء
حكم الفار: نضال اللطيف
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
الحكم: منتصر بلعربي
حكم الفار: أمين الفقير
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: خالد قويدر
ملاحظة: سيتم الإعلان لاحقًا عن طاقم تحكيم مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي.
