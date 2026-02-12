Babnet   Latest update 17:17 Tunis

بطولة الرابطة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة 21

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Février 2026 - 17:13 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية لكرة القدم، التي تُقام أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 فيفري 2026، انطلاقًا من الساعة الثانية ظهرًا:

الجمعة 13 فيفري 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – الأولمبي الباجي
الحكم: محمد علي قروية

حكم الفار: فرج عبد اللاوي

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – النجم الساحلي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: مجدي بلاغة

ملعب قابس
مستقبل قابس – النادي البنزرتي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الفار: أمير العيادي

السبت 14 فيفري 2026

ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان – مستقبل المرسى
الحكم: حسام بن ساسي
حكم الفار: حسني النايلي

الأحد 15 فيفري 2026

ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – شبيبة العمران
الحكم: خليل الجريء
حكم الفار: نضال اللطيف

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
الحكم: منتصر بلعربي
حكم الفار: أمين الفقير

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: خالد قويدر

ملاحظة: سيتم الإعلان لاحقًا عن طاقم تحكيم مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي.

الخميس 12 فيفري 2026 | 24 شعبان 1447
