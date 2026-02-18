Babnet   Latest update 14:37 Tunis

المنيهلة: فتح تحقيق إثر مقتل شاب طعنًا بسكين على خلفية خلاف حول دراجة نارية

Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 13:42
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بفتح بحث تحقيقي إثر وفاة شاب متأثرًا بطعنات بسكين، تعرّض لها خلال خلاف نشب حول دراجة نارية.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الخلاف اندلع بعد أن قام أحد الأطراف بسلب الدراجة من الضحية، قبل أن يطالبه بمبلغ مالي مقابل إعادتها، ليتطور الأمر إلى اعتداء بسكين أفضى إلى وفاة الشاب.
الأربعاء 18 فيفري 2026 | 30 شعبان 1447
