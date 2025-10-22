Babnet   Latest update 09:52 Tunis

ر.م.ع شركة نقل تونس: خطأ بشري وراء حادث اصطدام المترو رقم 3 بالمترو رقم 5

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f6509878e9a3.90858172_pihmjeqlkgfno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 08:18
      
أكد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس، عبد الرؤوف الصالح، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الأولية بيّنت أن حادث اصطدام المترو رقم 3 بالمترو رقم 5 على مستوى محطة مفتاح سعد الله بالعاصمة، جاء نتيجة خطأ بشري، في انتظار استكمال بقية التحقيقات لتحديد المسؤوليات النهائية.

وأوضح الصالح، في مداخلة على إذاعة الجوهرة أف أم ضمن برنامج "صباح الورد"، أن الحادث وقع عندما التحقت عربة المترو رقم 3 بالعربة الأمامية للمترو رقم 5 واصطدمت بها من الخلف، مشيرًا إلى أن العربتين كانتا تسلكان المسار نفسه وقت وقوع الحادث.



حصيلة الإصابات والتدخلات الطبية

* أسفر الحادث عن إصابة 47 شخصًا.
* تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة على وجه السرعة.
* غادر أغلب المصابين المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.
* لا يزال عون تأمين ذاتي تابع لشركة نقل تونس تحت المتابعة الطبية بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة إثر إصابته بكسر مضاعف، وسيتم نقله إلى مستشفى الرابطة اليوم.
* كما خضع أحد الركاب لعملية جراحية بسبب كسر على مستوى الكاحل، ويُوصَف وضعه الصحي بأنه مستقر وجيد.

متابعة التحقيقات

وأكد الصالح أن شركة نقل تونس تواصل التنسيق مع السلطات المعنية لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة، مشددًا على أن سلامة الحرفاء تبقى أولوية مطلقة وأن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.



