الرابطة 1: النادي الإفريقي يهزم الاتحاد المنستيري 2-1 ويعتلي الصدارة مؤقتًا

Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 17:24
      
اعتلى النادي الإفريقي صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بصفة مؤقتة، بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه الاتحاد المنستيري بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس ضمن الدفعة الثالثة من منافسات الجولة العاشرة.

وجاء فوز الإفريقي بعد مباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث افتتح النتيجة مدافع الاتحاد المنستيري فابريس زغي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة عبر أيمن الحرزي من ضربة جزاء في الدقيقة (45+5). وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الليبي علي يوسف في منح التفوق للنادي الإفريقي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، حاسماً نقاط الفوز لفريقه.



النادي الإفريقي في الصدارة

بهذا الانتصار، حقق النادي الإفريقي فوزه السابع هذا الموسم والثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، متقدّمًا على الملعب التونسي والترجي الرياضي اللذين يخوضان مبارياتهما غدًا.
أما الاتحاد المنستيري، الذي تكبّد أول هزيمة له هذا الموسم، فقد تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا.

وظهر فريق عاصمة الرباط مرتبكًا ومتأثرًا بالخسارة الثقيلة التي مني بها أمام شبيبة القبائل الجزائري في رابطة الأبطال الإفريقية، ما انعكس على أدائه في لقاء اليوم رغم محاولاته للعودة في النتيجة.

نتائج الدفعة الثالثة من الجولة العاشرة:

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 – ملعب حمادي العقربي برادس

* النادي الإفريقي 2
    فابريس زغي (43) ضد مرماه
    علي يوسف (72 ض ج)
* الاتحاد المنستيري 1
    أيمن الحرزي (45+5 ض ج)

📊 الترتيب المؤقت بعد نهاية الدفعة الثالثة:

| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | هزم | له | عليه |
| ------- | ----------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 | النادي الإفريقي | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 2 | الملعب التونسي | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 |
| 3 | الترجي الرياضي | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| 4 | الاتحاد المنستيري | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |

ملاحظة: الترتيب قابل للتغيير بعد استكمال مباريات يوم الأربعاء.

مباريات الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (الساعة 15:00):

* ملعب بئر بورقبة (دون حضور الجمهور): النادي البنزرتي – الملعب التونسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – الأولمبي الباجي
* مركب جرجيس: الترجي الجرجيسي – الترجي الرياضي


