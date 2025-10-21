سليانة: قريبا الإعلان عن طلب العروض المتعلق بمشروع إعادة بناء قرية الأطفال "أس.و.أس"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد مدير قرية الأطفال "أس.و.أس" بسليانة عاطف اللبادي، بأنه سيتم قريبا الإعلان عن طلب العروض المتعلق بمشروع إعادة بناء قرية الأطفال، على أن تنطلق الأشغال في غضون شهر ديسمبر القادم، بعد ان تم انهاء كل الدراسات الفنية في الغرض.

و بين في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المشروع يضم 8 منازل عائلية مندمجة ومساحات خضراء ذات جودة عالية على غرار نوادي وقاعة متعددة الاختصاصات بكلفة جملية قدرت ب 7مليون دينار، لافتا الى انه تم تجميع 5 مليون دينار، في انتظار دعمها من قبل الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني حتى تكون قرية نموذجية.

وأكد اللبادي أهمية إعادة بناء قرية الأطفال "س.و.س" لقيمتها الرمزية وباعتبارها أملا للأطفال دون سند، سواء من ولاية سليانة أو من خارجها، واوضح أنها تضم 03 برامج أساسية وهي الإيداع العائلي (التكفل بالأطفال بعد فقدان عائلاتهم لرعايتهم وتمكينهم من إعادة استعادتهم) وبرنامج دعم الأسر (التدخل بصفة قبلية لتمكين الأسر من مجابهة الأخطار ومساعدتها للحفاظ على أطفالهم) وبرنامج المناصرة (تكريس حقوق الطفل وكل ما هو تكوين وتحسيس بالشراكة مع الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني).





وقال اللبادي بالمناسبة، انه تم خلال الشتاء المنقضي تمكين 500 عائلة بمختلف معتمديات الجهة من مساعدات لمجابهة البرد في اطار برنامج طوارئ فضلا عن التدخل في عدد من المناسبات وخلال العودة المدرسية.



وكشف المسؤول أن مؤسسة رعاية الأطفال بسليانة، تم انشاؤها منذ 44 سنة، وتم اخلاؤها منذ سنتين تقرييا بموجب قرار من الحماية المدنية وخبير مكلف من القرية، بعد ثبوت تهرؤ البنية التحتية وخطورتها على الأعوان والإطارات والأطفال، واشار الى انه تم اكتراء 7 منازل عائلية في الأحياء (من بينها 4 منازل ذات جودة متدنية)، مما جعل العائلات تنتقل من فترة الى أخرى للبحث عن منازل لائقة.

يذكر أن قرية الأطفال "س.و.س" سليانة التي وقع هدمها تضم 32 طفلا، ومبيتا للفتيات يضم 5 فتيات ومبيتا خارجيا يضم 5 فتيان، فضلا عن 40 شابا و500 طفل لدى عائلاتهم الطبيعية. وقال اللبادي بالمناسبة، انه تم خلال الشتاء المنقضي تمكين 500 عائلة بمختلف معتمديات الجهة من مساعدات لمجابهة البرد في اطار برنامج طوارئ فضلا عن التدخل في عدد من المناسبات وخلال العودة المدرسية.وكشف المسؤول أن مؤسسة رعاية الأطفال بسليانة، تم انشاؤها منذ 44 سنة، وتم اخلاؤها منذ سنتين تقرييا بموجب قرار من الحماية المدنية وخبير مكلف من القرية، بعد ثبوت تهرؤ البنية التحتية وخطورتها على الأعوان والإطارات والأطفال، واشار الى انه تم اكتراء 7 منازل عائلية في الأحياء (من بينها 4 منازل ذات جودة متدنية)، مما جعل العائلات تنتقل من فترة الى أخرى للبحث عن منازل لائقة.يذكر أن قرية الأطفال "س.و.س" سليانة التي وقع هدمها تضم 32 طفلا، ومبيتا للفتيات يضم 5 فتيات ومبيتا خارجيا يضم 5 فتيان، فضلا عن 40 شابا و500 طفل لدى عائلاتهم الطبيعية.