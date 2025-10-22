نابل: متابعة تنفيذ 49 مشروعا في قطاعي الشباب والرياضة بقيمة 32 مليون و731 ألف دينار

تواصل مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل متابعة تنفيذ 49 مشروعا تهم تحسين البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية من بينها 35 مشروعا رياضيا و14 مشروعا بدور الشباب وذلك باعتمادات جملية تقدر ب 32 مليون و731 ألف دينار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالجهة محسن مصدق .في تصريح لصحفية /وات/.



وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المشاريع تتوزع بين مشاريع منجزة تم استلامها مؤخرا وأخرى في طور الإنجاز أو في طور إعداد الدراسات لانطلاق التنفيذ او مرحلة طلب العروض وإبرام الصفقات مؤكدا العمل بالتنسيق مع السلط المعنية لالنظر في مختلف الإشكاليات التي تعترض تنفيذ بعضها والحرص على استكمال إنجازها في الآجال المحددة.



وأشار في هذا السياق إلى انه تم مؤخرا استكمال أشغال مشروع تأهيل مؤسسات الجيل الثاني بدار الشباب بسليمان باعتمادات قدرت ب226 ألف دينار، ومشروع تأهيل مؤسسات الجيل الثاني بدار شعبان الفهري الجيل الثاني بقيمة 237 ألف دينار، بالإضافة إلى الاستلام الوقتي لمشروع تأهيل مؤسسات الجيل الثاني بدار الشباب الهوارية بكلفة 232 الف دينار.وأضاف أنه تم كذلك استكمال أشغال تعشيب الملعب البلدي بنيانو من معتمدية قرمبالية باعتمادات قدرت ب800 ألف دينار وتهيئة ملعب كرة اليد ببوعرقوب بكلفة 200 الف دينار، لافتا الى انطلاق اشغال تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان باعتمادات 887 الف دينار على ان يتم قريبا انطلاق اشغال بناء مدارج الملعب البلدي بسليمان.وأشار الى تقدم اشغال تهيئة ملعبين للرياضة بنهج محمد التلاتلي بنابل بكلفة 800 ألف دينار الممول من قبل البلدية بنسبة 90 بالمائة، مضيفا انه من المنتظر ان تنطلق اشغال تعشيب الملعب البلدي ببني خلاد موفى شهر أكتوبر الحالي باعتبار انه في طور إتمام إجراءات التعاقد مع المقاول وفي انتظار عرض ملف على اللجنة الجهوية للصفقات للمصادقةوابرز ان الدراسات المتعلقة ببناء قاعة للرياضيات الجماعية بمنزل بوزلفة بقيمة 3 مليون و500 الف دينار وبناء دار الشباب بدار علوش بمعتمدية حمام الغزاز بكلفة 1 مليون و470 ألف دينار قد تقدمت شانها شان الدراسات المتعلقة .بإحداث دار الشباب بفندق الجديد وتعشيب ملعب فندق الجديد بمعتمدية قرمباليةوبين أنه تمت كذلك برمجة إنشاء ملاعب أحياء بكل من بلدية بوشراي بمعتمدية سليمان وببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز بمعتمدية الهوارية والوديان بمعتمدية منزل تميم، مشيرا الى مواصلة انجاز الدراسات الخاصة لإحداث قاعة العاب تنس الطاولة بالصمعة وقاعة للرياضات الفردية بمنزل تميم ومنزل الحر .وصيانة القاعة الرياضية بالميدةوتحدث عن جملة من المشاريع المبرمجة الأخرى منها مشروع تهيئة دار الشباب الصمعة وتعشيب الملعب البلدي وتهيئة الملعب البلدي ببني خيار والملعب البلدي بتاكلسة والقاعة الرياضية ببئر شلوف بنابل وصيانة وتهيئة القاعة الرياضية عيسى بن نصر بقيلبية.وأشار الى ان المشاريع المعطلة، على غرار بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب الحمامات بكلفة 3900 ألف دينار ، دخلت في طور إعادة طلب العروض للمرة الرابعة، ومشروع تهيئة ملعب الرقبي بنابل بكلفة 783 ألف دينار حيث تم انجاز الدراسات والاعلان عن طلب العروض في انتظار عرض التقرير الخاص بتقييم العروض على انظار اللجنة الداخلية للصفقات العمومية ببلدية نابل,وأكد في هذا الصدد على أهمية معالجة أسباب تعطل بعض المشاريع المبرمجة واستحثاث تنفيذها ومنها بالخصوص مشروع تهيئة المركب الشبابي بنابل ومواصلة تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب بقربة واستكمال انجاز مركز الإقامة بمنزل تميم ومواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجاء بالإضافة إلى تهيئة ملعبي كرة الطائرة بأزمور وملول من معتمدية قليبية