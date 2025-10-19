Babnet   Latest update 22:05 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى (الجولة العاشرة): تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة والرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 21:13
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة والرابعة من الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والتي ستُجرى يومي الثلاثاء 21 أكتوبر والأربعاء 22 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

### الثلاثاء 21 أكتوبر 2025


ملعب حمادي العقربي برادس


* النادي الإفريقي 🆚 الاتحاد الرياضي المنستيري
* الحكم الرئيسي: باسم بلعيد
* حكم الفيديو المساعد (VAR): أسامة بن إسحاق

### الأربعاء 22 أكتوبر 2025

الملعب البلدي ببئر بورقبة

* النادي الرياضي البنزرتي 🆚 الملعب التونسي
* الحكم الرئيسي: نضال باللطيف
* حكم الفيديو المساعد (VAR): منتصر بلعربي

الملعب الأولمبي بسوسة

* النجم الرياضي الساحلي 🆚 الأولمبي الباجي
* الحكم الرئيسي: أمين الفقير
* حكم الفيديو المساعد (VAR): وليد المنصري

المركب الرياضي بجرجيس

* الترجي الرياضي الجرجيسي 🆚 الترجي الرياضي التونسي
* الحكم الرئيسي: أمير لوصيف
* حكم الفيديو المساعد (VAR): مجدي بالآغة


