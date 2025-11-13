وزير التجارة يؤكد دور البنوك في تمويل الصادرات على مدار السنة وخاصة التمور وزيت الزيتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69159d284c2e70.34780571_mefipjnkhloqg.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أهمية دور البنوك فيما يخص مسألة تمويل الصادرات على مدار السنة مع توفر صابة قياسية سواء في قطاع زيت الزيتون أو التمور.



ودعا، خلال اجتماع انتظم امس الأربعاء وخصص للنظر في سبل تمويل الصادرات، خاصة منها زيت الزيتون والتمور، المؤسسات البنكية إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين، كونها مساهما فاعلا، في مختلف حلقات المنظومتين من الإنتاج والتحويل وصولا إلى الترويج والتصدير مما يسهم في مزيد تطوير الاقتصاد الوطني وضمان حسن التموقع بالأسواق العالمية والتسويق لصورة تونس في الخارج.









وأضاف عبيد أن الوزارة قامت بإعداد برنامج ترويجي لأهم المنتوجات المصدرة وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور مشيرا إلى ضرورة الانطلاق من القاعدة الأولى وهي الإنتاج وايلائها الأهمية القصوى، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة.



وشدد على الحاجة الملحة لمرافقة ومساندة هذه المؤسسات فضلا عن أن حلقة الإنتاج تكتسي أهمية استراتيجية مما يستوجب إيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها انطلاقا من التمويل ودعم الاستثمار فيها.



وأكد الحاضرون، من ممثّلي البنوك ومركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية والإدارة العامة للديوانة والهياكل الإدارية ذات العلاقة، على أن موضوع تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعي زيت الزيتون والتمور هو من العناصر الهامة التي تشتغل عليها مؤسساتهم.



واشاروا الى اهمية توفير التمويلات اللازمة فيما يتعلق بالشراءات والتخزين والتعليب والتصدير معبرين عن التزامهم بمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بعنصر التخزين وتأمين الإحاطة اللازمة في هذا الشأن.



ودعوا الى ضرورة العمل سويا ومزيد التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة وتبادل الآراء والمعلومات لضمان جودة الخدمات المقدّمة.

