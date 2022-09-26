فريال قراجة تتهم نادية الجندي بالسرقة.. وتلجأ إلى القضاء


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 21:50 قراءة: 0 د, 44 ث
      
إتهمت الممثلة فريال يوسف زميلتها الممثلة المصرية نادية الجندي بسرقة أجرها، مؤكدة أن هذا الامر حصل مع أكثر من فنان وممثل.


وقالت فريال إن هناك العديد من شركات الإنتاج التي تحتال على الممثلين ولا تعطيهم أجورهم كاملة، مؤكدة أنها كانت ضحية حادثة مثل هذه.
وعن نادية الجندي قالت فريال موجهة أصابع الإتهام نحوها: "عانيت كثيرا من هذا النوع ونجمة الجماهير نادية الجندي سرقتني في أجري. بعض المسلسلات عملتها ومستفدتش منها فنيا مع أنه كان فيها نجوم عالية، وندمانة نفسيًا على مسلسل أسرار اتصور في 2016 كان بالرغم أنه مع نادية الجندي بس مخدتش أجري ومستحقاتي، وأخدت نص أجري بالظبط".
وخلال مقابلة لها مع برنامج "اوستار" من تقديم أميمة عياري على Diwan FM، أكدت فريال أنها لا تفضل خوض غمار الدعاوى القضائية، إلَّا أنها أجبرت على ذلك بسبب المبالغ الضخمة التي لم تمنح لها منذ سنوات، وتمنَّت أن ينصفها القضاء ويعيد لها كامل مستحقاتها.
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