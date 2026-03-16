سبالينكا تحسم لقب إنديان ويلز أخيرا بفوزها على ريباكينا
حققت أرينا سبالينكا لقب بطولة إنديان ويلز للتنس أخيرا بتغلبها 3-6 و6-3 و7-6 على إيلينا ريباكينا في نهائي مثير يوم الأحد لترفع رصيدها إلى 23 لقبا في مسيرتها الاحترافية.
وسيطرت ريباكينا على المجموعة الأولى، وكسرت إرسال سبالينكا لتتقدم 4-2 وركزت على الضربة الخلفية للاعبة روسيا البيضاء لتحسم المجموعة. وكانت هذه هي أول مجموعة تخسرها سبالينكا في البطولة.
وأطلقت سبالينكا صرخة مدوية عندما كسرت ريباكينا إرسالها في الشوط الافتتاحي للمجموعة الثانية. لكن اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب كبرى استجمعت قواها، وقلبت الموازين وفازت بالمجموعة 6-3.
وكانت المجموعة الحاسمة مباراة بحد ذاتها. كسرت سبالينكا إرسال منافستها مبكرا لتتقدم 3-1، لكن ريباكينا عادت بقوة لتعادل النتيجة 5-5 وتتقدم للمرة الأولى في المجموعة.
وردت سبالينكا على الفور لتفرض شوطا فاصلا، حيث وصلت النتيجة إلى 6-6 قبل أن تفوز سبالينكا بنقطتين متتاليتين لتحسمها 8-6.
مع تلك النقطة الأخيرة، سقطت سبالينكا على ركبتيها في لحظة ارتياح بعدما انتظرت ثلاث سنوات وخاضت النهائي ثلاث مرات لتحسم اللقب.
