سبالينكا تحسم لقب إنديان ويلز أخيرا بفوزها على ريباكينا

حققت ​أرينا سبالينكا لقب ​بطولة إنديان ويلز ‌للتنس أخيرا بتغلبها ‌3-6 و6-3 ‌و7-6 على إيلينا ريباكينا في نهائي مثير يوم الأحد ⁠لترفع رصيدها إلى 23 لقبا في مسيرتها الاحترافية.
وسيطرت ​ريباكينا على المجموعة الأولى، وكسرت إرسال ⁠سبالينكا لتتقدم 4-2 وركزت على الضربة الخلفية للاعبة ⁠روسيا البيضاء لتحسم المجموعة. وكانت هذه هي أول مجموعة تخسرها سبالينكا في البطولة.
وأطلقت سبالينكا صرخة مدوية عندما كسرت ريباكينا إرسالها في الشوط ​الافتتاحي للمجموعة الثانية. لكن اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب كبرى استجمعت قواها، ‌وقلبت الموازين وفازت بالمجموعة 6-3.

وكانت المجموعة الحاسمة مباراة بحد ⁠ذاتها. كسرت سبالينكا ‌إرسال منافستها مبكرا لتتقدم 3-1، لكن ريباكينا عادت بقوة لتعادل النتيجة 5-5 وتتقدم للمرة الأولى في المجموعة.
وردت سبالينكا على الفور لتفرض شوطا فاصلا، ‌حيث وصلت النتيجة ⁠إلى 6-6 قبل أن تفوز سبالينكا بنقطتين متتاليتين لتحسمها 8-6.
مع تلك ‌النقطة الأخيرة، سقطت سبالينكا على ركبتيها في لحظة ارتياح بعدما انتظرت ‌ثلاث ⁠سنوات وخاضت النهائي ثلاث مرات لتحسم اللقب.
