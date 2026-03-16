سهرة فنية متميزة بإمضاء الفنانة نبيهة كراولي في اختتام فعاليات الدورة 42 من مهرجان المدينة بتونس

بعد رحلة فنية تابع خلالها جمهور الفن وأحباء السمر بالعاصمة 30 عرضا فنيا على مدى 26 أمسية رمضانية، أسدل الستار مساء الأحد 15 مارس بالمسرح البلدي بالعاصمة على فعاليات الدورة الثانية والأربعين من مهرجان المدينة التي كانت انطلقت يوم 21 فيفري الماضي، وذلك بسهرة طربية أحيتها الفنانة نبيهة كراولي أمام جمهور غفير.وفي كلمة ألقاها رئيس جمعية مهرجان المدينة بتونس الشاذلي بن يونس في مستهل حفل الاختتام، أثنى على هذه الدورة التي سجلت مرور أكثر من أربعين سنة على تأسيس هذا المهرجان العريق، معتبرا أنها دورة استثنائية بما تحمله من زخم في العروض التي تمت برمجتها.وأشار بن يونس بالمُناسبة إلى أن اختيار الفنانة نبيهة كراولي لإحياء حفل الاختتام يحمل رمزية هامة خاصة وأن انطلاقة هذه الفنانة كانت مع مهرجان المدينة، وهاهي اليوم وبعد عديد السنوات تحيي حفلة اختتامه بما تحمله من رصيد فني هام.وتحدث بن يونس عن خصوصية عروض هذه الدورة التي راوحت بين أنماط فنية مختلفة، تستهوي جمهور من مختلف الفئات العمرية وتوزعت على عدد من الفضاءات وهي المسرح البلدي ودار الأصرم والمركز الثقافي بئر الأحجار والنادي الثقافي الطاهر الحداد وزاوية سيدي محرز.وقدمت الفنانة نبيهة كراولي رفقة مجموعة موسيقية بقيادة المايسترو خالد بن عيسى، باقة من أجمل الأغاني التي صنعت مجدها وظلت راسخة في أذهان الجمهور الواسع على مدى سنوات، من بينها أغان تراثية برعت في أدائها بتوزيع جديد فضلا عن مختارات من أجمل أغانيها الخاصة التي تفاعل معها جمهور المسرح البلدي بشكل كبير وكان بمثابة كورال ردد مع الفنانة مختلف الأغاني التي أطربت الحاضرين بها.واستهلت نبيهة كراولي الحفل بأداء أغنية "متشوڤة" و موال "نقطع التنهيدة"، ثم أدت إحدى الأغاني التي طبعت بدايات شهرتها والتي حفظها الجمهور عن ظهر قلب وهي "إذا حبوك ارتاح".ونجحت الفنانة نبيهة كراولي في أن تُطرب الجمهور على مدى ساعتين من الزمن، فأهدت عشاق صوتها "الأيام كيف الريح في البريمة" و "محلاها كحلة الأنظار"، و "بخنوڤ"، و "شفتك مرة متعدية"، و "كان قلبي طاوعني"، و"هزي عيونك"، و "الأيام والمكتوب"، و"اش عجبه فيها"، و"مبروكة تتبرى"، و "قالولي جاي"، و "يا لالالي".ومن انتاجاتها الحديثة، قدمت كاراولي للجمهور أغنيتي "اش خص"، من كلمات وألحان رضا شعير وتوزيع موسيقي لمحسن الماطري، و أغنية "هاي طلت" كلمات ياسين حمزاوي والحان أمين قلسي.وبعد تكريمها في ختام الحفل من قبل مدير الدورة، عادت الفنانة نبيهة كراولي للغناء مجددا استجابة لطلب الجمهور لتختتم الحفل بأغنية ذات إيقاع سريع "يا جاري رد النبا" تفاعل معها الحاضرون والحاضرات بالرقص والزغاريد ليسدل بذلك الستار على الدورة الثانية والأربعين من مهرجان المدينة هذا الموعد الفني الذي ينتظره أحباء السمر بكل شغف خلال شهر رمضان المعظم من كل سنة .خ س