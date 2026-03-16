المستشفى الجهوي بتطاوين ينجح في إجراء عملية نادرة لتطويل عظم الفخذ

سجّل المستشفى الجهوي بتطاوين إنجازًا طبيًا نوعيًا، تمثّل في إجراء عملية جراحية نادرة جدًا لتطويل عظم الفخذ بهدف تعويض نقص بلغلدى شاب في العقد الثالث من عمره، كان يعاني منذ سنوات من تفاوت في طول الساقين نتيجة مضاعفات كسر قديم.وأُنجزت العملية تحت إشراف الدكتور، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل العائد إلى تونس بعد تجربة مهنية وعلمية في كل من فرنسا وبريطانيا، وباحث علمي في مجال جراحة العظام بفرنسا.واعتمد الفريق الطبي خلال التدخل الجراحي تقنيةعبر استخدام مثبت خارجي، وهي عملية دقيقة استمرت مراحلها العلاجية على مدى، ما مكّن من تحقيق الهدف العلاجي واستعادة توازن المشي لدى المريض بشكل طبيعي.ويُعد هذا النوع من العمليات من بين التدخلات الجراحية المعقدة التي تُجرى عادة في مراكز طبية متقدمة حول العالم، بكلفة مرتفعة قد تصل إلى نحو، غير أن إجراءها في مؤسسة صحية عمومية بأقصى الجنوب التونسي يعكس مستوى الكفاءة الطبية الوطنية وقدرة الإطارات الصحية على تحقيق إنجازات نوعية رغم التحديات.وقد أُنجز التدخل بأيدٍ تونسية وباستخدام مثبت خارجي مطوّر ومصنّع محليًا، في خطوة تعزّز مكانة الخبرات الطبية التونسية وتؤكد إمكانية توفير علاجات متقدمة داخل البلاد دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.ويُشار إلى أن العملية مكّنت المريض من استعادة توازن حركته وتحسين جودة حياته، في انتظار استكمال مراحل التأهيل والمتابعة الطبية لضمان تعافٍ كامل.