المستشفى الجهوي بتطاوين ينجح في إجراء عملية نادرة لتطويل عظم الفخذ

سجّل المستشفى الجهوي بتطاوين إنجازًا طبيًا نوعيًا، تمثّل في إجراء عملية جراحية نادرة جدًا لتطويل عظم الفخذ بهدف تعويض نقص بلغ 6.5 سنتيمترات لدى شاب في العقد الثالث من عمره، كان يعاني منذ سنوات من تفاوت في طول الساقين نتيجة مضاعفات كسر قديم.

وأُنجزت العملية تحت إشراف الدكتور محمد علي شوشان، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل العائد إلى تونس بعد تجربة مهنية وعلمية في كل من فرنسا وبريطانيا، وباحث علمي في مجال جراحة العظام بفرنسا.


واعتمد الفريق الطبي خلال التدخل الجراحي تقنية التطويل التدريجي للعظم عبر استخدام مثبت خارجي، وهي عملية دقيقة استمرت مراحلها العلاجية على مدى ثلاثة أشهر، ما مكّن من تحقيق الهدف العلاجي واستعادة توازن المشي لدى المريض بشكل طبيعي.


ويُعد هذا النوع من العمليات من بين التدخلات الجراحية المعقدة التي تُجرى عادة في مراكز طبية متقدمة حول العالم، بكلفة مرتفعة قد تصل إلى نحو 80 ألف دولار، غير أن إجراءها في مؤسسة صحية عمومية بأقصى الجنوب التونسي يعكس مستوى الكفاءة الطبية الوطنية وقدرة الإطارات الصحية على تحقيق إنجازات نوعية رغم التحديات.
الدكتور الجراح محمد علي شوشان: كفاءة تونسية تعود من بريطانيا وفرنسا لتُحدث فرقاً في تطاوين...

وقد أُنجز التدخل بأيدٍ تونسية وباستخدام مثبت خارجي مطوّر ومصنّع محليًا، في خطوة تعزّز مكانة الخبرات الطبية التونسية وتؤكد إمكانية توفير علاجات متقدمة داخل البلاد دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

ويُشار إلى أن العملية مكّنت المريض من استعادة توازن حركته وتحسين جودة حياته، في انتظار استكمال مراحل التأهيل والمتابعة الطبية لضمان تعافٍ كامل.
