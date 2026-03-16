“تلغراف”: ستارمر يرفض دعوة ترامب لإرسال سفن بريطانية إلى مضيق هرمز

A Thai-flagged cargo ship was hit by Iranian missiles last week in the Strait of Hormuz Credit: Royal Thai Navy
أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز بهدف تأمين الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة الدفاع تدرس خيار نشر سفن في المنطقة للمساهمة في إزالة الألغام، فيما أكد وزير أمن الطاقة إد ميليباند أن هذا الخيار لا يزال قيد النقاش.


وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن ستارمر ناقش مع ترامب، خلال اتصال هاتفي، أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، دون أن يوضح البيان الرسمي ما إذا كانت لندن وافقت على إرسال قوات بحرية إلى المنطقة.


ويأتي هذا التطور في ظل تهديدات إيرانية باستهداف أي سفينة تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو الدول الداعمة لعملياتهما العسكرية، في المضيق الذي يمر عبره نحو 25% من إمدادات النفط العالمية.

وكان ترامب قد دعا الدول التي تعتمد على صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى إرسال سفن لمرافقة الناقلات التجارية وضمان استمرار حركة الملاحة.
