عراقجي: إيران ستواصل القتال حتى يدرك الرئيس الأمريكي أن بدء الحرب كان خطأً

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ستواصل القتال إلى أن يدرك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطأ شن عدوان على الجمهورية الإسلامية.وكتب عراقجي عبر منصة "إكس" : "ستواصل القوات المسلحة الإيرانية الباسلة القتال حتى يُدرك الرئيس الأمريكي أن الحرب غير الشرعية التي فرضها على الأمريكيين والإيرانيين على حد سواء خاطئة، ولا ينبغي أن تتكرر"، مؤكداً على ضرورة تعويض الضحايا.وفي وقت سابق صرح عراقجي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية بأن طهران لا ترى أي سبب مُقنع للدخول في مفاوضات مع واشنطن، ولم تطلب ذلك.