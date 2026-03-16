كأس الكونفدرالية الإفريقية (ذهاب ربع النهائي) أولمبيك آسفي المغربي يتعادل مع مواطنه الوداد الرياضي 1-1

تعادل أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه ومواطنه الوداد الرياضي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ،أمس الأحد، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.ووقع هدف الوداد الرياضي راميرو فاكا (67)، فيما سجل لأولمبيك آسفي المهدي بنعبيد بالخطأ ضد مرماه (86).وتقام مباراة الإياب الأحد المقبل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.ر-إص