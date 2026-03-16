عراقجي: لا سبب للتفاوض مع واشنطن ولم نطلب وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إن بلاده "لا ترى أي سبب يدفعها للتحدث مع الأمريكيين"، وذلك في وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكيأن إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.وأضاف عراقجي، في تصريح لبرنامجمع مارغريت برينان:"لم نطلب أبداً وقف إطلاق النار، ولم نطلب حتى إجراء مفاوضات".ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، كرر ترامب في الأيام الأخيرة أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. فقد كتب في منشور على منصةمساء الجمعة أن إيران "هُزمت بالكامل وتريد اتفاقاً — لكن ليس اتفاقاً سأقبله!". كما قال لشبكةالسبت إن "إيران تريد إبرام صفقة، وأنا لا أريد ذلك لأن الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد".لكن عراقجي أكد أن بلاده "مستعدة للدفاع عن نفسها طالما استمرت الحرب"، مضيفاً: "هذا ما قمنا به حتى الآن، وسنواصل ذلك إلى أن يدرك الرئيس ترامب أن هذه حرب غير شرعية ولا يمكن الانتصار فيها".وقال أيضاً: "هناك أشخاص يُقتلون فقط لأن الرئيس ترامب يريد التسلية. هذه حرب اختارها الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا".ورفض وزير الخارجية الإيراني فكرة أن الصراع يمثل حرب بقاء بالنسبة لحكومة بلاده، مؤكداً أن إيران "مستقرة وقوية بما يكفي". كما شدد على أن الحكومة الإيرانية لا ترى "أي سبب" للتفاوض مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى المحادثات التي كانت جارية قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الأولى على إيران أواخر الشهر الماضي.وأضاف: "كنا نتحدث معهم عندما قرروا مهاجمتنا، وكان ذلك للمرة الثانية. لا توجد تجربة جيدة في التحدث مع الأمريكيين. كنا نتفاوض، فلماذا قرروا مهاجمتنا؟ فما الفائدة من العودة إلى التفاوض مرة أخرى؟".