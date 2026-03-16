شركة تونس للطرقات السيارة تنطلق في أشغال تركيز العلامات الإرشادية الضوئية المتغيّرة على الطريق السيارة

اعلنت وزارة التجهيز، الاثنين، عن انطلاق أشغال تركيز العلامات الإرشادية الضوئية المتغيّرة (Panneaux à Messages Variables - PMV) على مستوى النقطة الكيلومترية 9 قبل محطة الاستخلاص بمرناق في اتجاه سوسةواوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، ان هذه الخطوة تهدف إلى إعلام السائقين بالحالة المرورية في الوقت الحقيقي والتنبيه بوجود أشغال أو حوادث أو اكتظاظ مروري وتقديم إرشادات السلامة والتوجيهات الضرورية.كما سيتم تركيب محطات الوزن الديناميكية لمراقبة أوزان الشاحنات أثناء السير، مما يساهم في حماية البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، وفق بلاغ الوزارة.