الدكتور الجراح محمد علي شوشان: كفاءة تونسية تعود من بريطانيا وفرنسا لتُحدث فرقاً في تطاوين

في رسالة مؤثرة، دعا الدكتور الجراح محمد علي شوشان الكفاءات الطبية والعلمية التونسية بالخارج إلى العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية، مستعرضًا تجربته الشخصية كنموذج حي على نجاح هذا التوجه.



مسيرة علمية ومهنية بين تونس وأوروبا



عمليات متقدمة وإشعاع طبي من الجنوب



تضحيات في العيد وخدمة لأهالي الجنوب



رسالة أمل ودعوة للعودة



"أقل ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا ولوطننا هو أن نعود، ونعمل، ونثابر، ونصبر، ونبذل أقصى الجهد بكل جد وإخلاص."

الدكتور شوشان تلقى تكوينه الطبي بين، وعمل لسنوات في، وتخصّص في. ورغم المكانة التي بلغها في أوروبا، قرر العودة إلى تونس، واختارليكون فضاءً لتطبيق خبراته المتراكمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع.منذ عودته، أجرى الدكتور شوشان سلسلة من، رغم محدودية الإمكانيات في مستشفى تطاوين. من أبرز هذه العمليات:Chirurgie Microscopique*)، حيث كللت العملية بنجاح باهر.Release du Nerf Median sous endoscopie*)، وهي تقنية تُعد نادرة في شمال إفريقيا، ما جعل تطاوين من أولى المناطق التي تعتمدها وفق المعايير الأوروبية.، وجراحة المرفق والرسغ، بالإضافة إلىالتي تتيح إجراء العمليات دون تخدير كلي، بما يسمح بخروج المريض في نفس اليوم.رغم حلول عيد الأضحى، فضّل الدكتور شوشان، نظرًا لما تشهده الفترة من. فخلال أيام قليلة، عاين:* أكثر منبين العيادات الخارجية وقسم الاستعجالي.* أجرى، بينها معقدة ودقيقة.* قدّم، بينها بني مهيرة.كما ساهم في، من خلال تطوير نظام إلكتروني للوصفات والسجلات الطبية، في خطوة نحو مستشفى رقمي نموذجي في تونس.وفي ختام رسالته، وجّه الدكتور شوشانهذه التجربة ليست مجرد قصة نجاح شخصية، بل هيتعكس عمق الانتماء وصدق الرغبة في التغيير من الداخل، رغم كل التحديات.