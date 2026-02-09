Babnet   Latest update 13:18 Tunis

خَرَّب جسديهما بالطعنات: الإعدام شنقًا لقاتل زوجته وابنته

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Février 2026 - 12:37 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالإعدام شنقًا في حق رجل أقدم على قتل زوجته وابنته طعنًا بسكين، وذلك على خلفية خلافات عائلية.

ووجّهت المحكمة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصّد.


وبحسب ملف القضية، انطلقت الأبحاث إثر ورود مكالمة هاتفية إلى منطقة الأمن الوطني بالسّيجومي يوم غرة أوت 2024، أفادت بوجود امرأة أمام منزلها بجهة الزهروني وهي ملطّخة بالدماء.


وتحوّلت على الفور الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسّيجومي إلى مكان الحادث، بحضور وحدات الحماية المدنية، التي تولّت معاينة الضحية، ليتبيّن أنها فارقت الحياة متأثرة بطعنات بآلة حادة.

كما أسفرت المعاينات عن العثور على جثة ابنتها داخل المنزل، وهي بدورها مطعونة، ليتم فتح تحقيق قضائي أسفر عن الكشف عن ملابسات الجريمة وإيقاف الجاني، قبل إحالته على أنظار القضاء، الذي أصدر في شأنه الحكم المذكور.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323367

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 فيفري 2026 | 21 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:23
17:55
15:29
12:40
07:14
05:47
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
18°-15
19°-14
22°-12
  • Avoirs en devises 25883,4
  • (06/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37066 DT
  • (06/02)
  • 1 $ = 2,87907 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/02)     1463,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/02)   27419 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>