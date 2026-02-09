خَرَّب جسديهما بالطعنات: الإعدام شنقًا لقاتل زوجته وابنته

خَرَّب جسديهما بالطعنات: الإعدام شنقًا لقاتل زوجته وابنته
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالإعدام شنقًا في حق رجل أقدم على قتل زوجته وابنته طعنًا بسكين، وذلك على خلفية خلافات عائلية.
ووجّهت المحكمة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصّد.
وبحسب ملف القضية، انطلقت الأبحاث إثر ورود مكالمة هاتفية إلى منطقة الأمن الوطني بالسّيجومي يوم غرة أوت 2024، أفادت بوجود امرأة أمام منزلها بجهة الزهروني وهي ملطّخة بالدماء.
وتحوّلت على الفور الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالسّيجومي إلى مكان الحادث، بحضور وحدات الحماية المدنية، التي تولّت معاينة الضحية، ليتبيّن أنها فارقت الحياة متأثرة بطعنات بآلة حادة.
كما أسفرت المعاينات عن العثور على جثة ابنتها داخل المنزل، وهي بدورها مطعونة، ليتم فتح تحقيق قضائي أسفر عن الكشف عن ملابسات الجريمة وإيقاف الجاني، قبل إحالته على أنظار القضاء، الذي أصدر في شأنه الحكم المذكور.
