معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة ينظم لقاء حول قانون المالية لسنة 2026

ينظم، معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة، لقاء مخصصا لقانون المالية لسنة 2026، وذلك يوم الاربعاء 11 فيفري الجاري.ويهدف هذا اللقاء إلى توفير مساحة للتفكير والنقاش وتبادل الآراء بقيادة خبراء في هذا المجال لفهم أفضل لتداعيات قانون المالية في بيئة اقتصادية دائمة التطور.كما يمثل فرصة قيمة لفهم الأحكام الجديدة وتحليل آثارها الاقتصادية والمالية ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.ويستهدف الاجتماع الاساتذة والطلاب والمهنيين والجهات المعنية في القطاع الاجتماعي والاقتصادي.