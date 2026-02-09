Babnet   Latest update 15:21 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد": برنامج مباريات الجولة 22

Publié le Lundi 09 Février 2026 - 15:17
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية والعشرين والختامية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستُجرى يوم الجمعة 13 فيفري الجاري، على النحو الآتي:

* قاعة القرجاني (س 15)

النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت

* قاعة الزواوي (س 15)

الترجي الرياضي – النجم الساحلي

* قاعة المكنين (س 17)
سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية

* قاعة جمال (س 17)
نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار

* قاعة قصور الساف (س 17)
نادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسي

* قاعة الحمامات (س 17)
جمعية الحمامات – نسر طبلبة
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323376

