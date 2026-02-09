بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد": برنامج مباريات الجولة 22

في ما يلي برنامج مبارياتمن منافساتلبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستُجرى، على النحو الآتي:النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيتالترجي الرياضي – النجم الساحليسبورتينغ المكنين – مكارم المهديةنادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيارنادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسيجمعية الحمامات – نسر طبلبة