بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد": برنامج مباريات الجولة 22
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية والعشرين والختامية من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي ستُجرى يوم الجمعة 13 فيفري الجاري، على النحو الآتي:
* قاعة القرجاني (س 15)
النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت
* قاعة الزواوي (س 15)
الترجي الرياضي – النجم الساحلي
* قاعة المكنين (س 17)
سبورتينغ المكنين – مكارم المهدية
* قاعة جمال (س 17)
نادي كرة اليد بجمال – بعث بني خيار
* قاعة قصور الساف (س 17)
نادي كرة اليد بقصور الساف – الملعب التونسي
* قاعة الحمامات (س 17)
جمعية الحمامات – نسر طبلبة
