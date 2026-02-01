عربي سناقرية: ضربة جزاء شواط ضد النادي البنزرتي "شمينكا" وليست بانينكا

سخر، الأحد 1 فيفري، كرونيكور برنامجعلى قناة، عربي سناقرية، من إهدار مهاجمفراس شواط لضربة جزاء خلال مواجهة، بعدما حاول تنفيذها على طريقة “بانينكا”.وقال سناقرية، في تعليقه على اللقطة:«ضربة الجزاء اللي شاطها شواط ما اسمهاش بانينكا… سميتها باسم شواط: شمينكا»، مضيفًا بنبرة ساخرة: «شمينكا بالبقري».وكان النادي الإفريقي قد تمكّن من الارتقاء مؤقتًا إلى صدارة ترتيب، إثر فوزه مساء السبت على النادي البنزرتي بنتيجة، في اللقاء الذي دار بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الأولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة.وحقق فريق باب الجديد الأهم في هذه المواجهة، حيث بدا أكثر عزيمة وإرادة للظفر بنقاط المباراة، وفرض سيطرة ميدانية واضحة تُوّجت بهدف فراس شواط في الدقيقةفي المقابل، عجز أبناء المدرب شهاب الليلي عن ردّ الفعل، في ظل أداء هجومي ضعيف وغياب الفرص الجدية للتهديف، نتيجة العشوائية التي ميّزت عملية البناء الهجومي لفريق عاصمة الجلاء. وكان النادي الإفريقي قريبًا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة، بعدما تحصّل فراس شواط على ضربة جزاء، غير أنه أهدرها.