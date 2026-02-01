عربي سناقرية: ضربة جزاء شواط ضد النادي البنزرتي "شمينكا" وليست بانينكا

Babnet   Latest update 22:41 Tunis

سخر، الأحد 1 فيفري، كرونيكور برنامج ستوديو ديمونش على قناة تلفزة تي في، عربي سناقرية، من إهدار مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط لضربة جزاء خلال مواجهة النادي البنزرتي، بعدما حاول تنفيذها على طريقة “بانينكا”.

وقال سناقرية، في تعليقه على اللقطة:

«ضربة الجزاء اللي شاطها شواط ما اسمهاش بانينكا… سميتها باسم شواط: شمينكا»، مضيفًا بنبرة ساخرة: «شمينكا بالبقري».

وكان النادي الإفريقي قد تمكّن من الارتقاء مؤقتًا إلى صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه مساء السبت على النادي البنزرتي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي دار بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الأولى من منافسات الجولة التاسعة عشرة.


وحقق فريق باب الجديد الأهم في هذه المواجهة، حيث بدا أكثر عزيمة وإرادة للظفر بنقاط المباراة، وفرض سيطرة ميدانية واضحة تُوّجت بهدف فراس شواط في الدقيقة 51.

في المقابل، عجز أبناء المدرب شهاب الليلي عن ردّ الفعل، في ظل أداء هجومي ضعيف وغياب الفرص الجدية للتهديف، نتيجة العشوائية التي ميّزت عملية البناء الهجومي لفريق عاصمة الجلاء. وكان النادي الإفريقي قريبًا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 82، بعدما تحصّل فراس شواط على ضربة جزاء، غير أنه أهدرها.


