Babnet   Latest update 23:31 Tunis

البنك الدولي يحذر من كلفة متزايدة لأزمة النفايات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f9c3630d1f5.20654699_hqlikgemonjfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 23:31 قراءة: 2 د, 3 ث
      
افاد تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "إدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن نصيب الفرد في إنتاج النفايات على مستوى المنطقة يزيد عن المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى تكبد خسائر وأضرار بيئية تقارب كلفتها 7،2 مليار دولار سنويا.

وتفرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنويا، وفق ما أورده التقرير، الذي توقع تضاعف هذا المؤشر بحلول سنة 2050 في حال عدم إتخاذ أي إجراءات.


.ويؤدي تزايد إنتاج النفايات إلى تهديد متزايد للصحة العامة والبيئة وقطاع السياحة في المنطقة


وقالت المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية بالبنك الدولي ألمود فايتز "تقف المناطق الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صدارة تحدّي النفايات، ويعد تحسين تقديم خدمات إدارة النفايات أمرا بالغ الأهمية للحد من التلوث وحماية المجتمعات وضمان استمرار المدن كمحرّكات للنمو والفرص".

وعلى الرغم من أن معدلات جمع النفايات في المنطقة مرتفعة نسبيا (بمعدل يقارب 80 بالمائة)، فإن مستويات إعادة التدوير والمعالجة لا تزال ضعيفة جدا.

إذ لا يعاد تدوير سوى أقل من 10 بالمائة من النفايات، في حين أن أكثر من ثلثيها تدار بشكل سيئ، ما يؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء والتربة والمياه وانتشار النفايات البحرية وتزايد المخاطر الصحية.

كما تسجّل المنطقة، وفق المصدر ذاته، أعلى معدلات على مستوى نصيب الفرد في تسرب المواد البلاستيكية إلى البحار، ويعد البحر الأبيض المتوسط من بين أكثر مناطق العالم تلوّثا.

وصرّحت المديرة الإقليمية للتنمية المستديمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ميسكي برهاني، في هذا الصدد "يمكن لأبسط التحوّلات إحداث الأثر الكبير". وأفادت بأنّ خفض إنتاج النفايات بنسبة 1 بالمائة يمكن أن يوفر للمنطقة نحو 150 مليون دولار سنويا".

وأكّدت ان تحديث أنظمة إدارة النفايات واعتماد حلول الاقتصاد الدائري يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز قطاع السياحة وبناء مدن أكثر استدامة وخضرة وصديقة للبيئة.

وبالاستناد إلى مؤشرات جديدة من 19 بلدا و26 مدينة، يحدد التقرير مسارات مخصّصة لكل بلد، حيث يمكن للبلدان مرتفعة الدخل تقليص حجم النفايات المرسلة إلى المدافن بشكل كبير وتوسيع نطاق الحلول الدائرية، التي تمنع وصول النفايات إلى المدافن، كما يمكن للبلدان متوسطة الدخل تقديم خدمات جمع النفايات للجميع دون استثناء وتحسين عمليات الاسترداد والمعالجة، في ما تستطيع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التركيز على أساليب بسيطة ومنخفضة التكلفة، وخصوصا تلك، التي تعتمد على تضافر جهود المجتمعات المحلية.

ويشير التقرير إلى أن حوالي 83 بالمائة من النفايات، التي يتم جمعها في المنطقة يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو تحويلها إلى طاقة، كما يساهم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري في توفير فرص عمل أفضل خاصة في مجال التصرّف في النفايات وإعادة التدوير، بما يحوّل أزمة النفايات الحالية إلى محرّك للنمو المستديم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322997

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 فيفري 2026 | 14 شعبان 1447
انتهاء الليالي السود
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:48
15:23
12:40
07:21
05:52
انتهاء الليالي السود
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet19°
11° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
18°-11
17°-8
16°-12
20°-13
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>