معهد صالح عزيز يعزز قدراته بأحدث التجهيزات للتقصي حول سرطان البروستاتا

انطلق معهد صالح عزيز لمرض السرطان ، اليوم الجمعة، في استعمال تقنية متقدمة للتصوير المقطعي الطبي تُعرف بـ PET-PSMA، وذلك باستخدام المادة المشعة 18F-PSMA. ، للتقصي حول سرطان البروستاتا، وهو مايمثل إنجازا طبيا جديدا يعزز قدرات المنظومة الصحية في تونس، حسب بلاغ لوزارة الصحة.ولفتت الوزارة إلى أن هذه التقنية المتطوّرة تُعد من أحدث ما توصل إليه الطب في العالم للكشف الدقيق عن سرطان البروستاتا.وتمكّن هذه التقنية من تحديد مكان الورم في البروستاتا وانتشار السرطان إلى العقد اللمفاوية أو العظام وتساعد الأطباء على رؤية الخلايا السرطانية بدقة عالية حتى عندما تكون صغيرة جدًا أو غير واضحة في الفحوصات التقليدية.وأكدت الوزارة أن هذا الفحص يمكن من الكشف المبكر عن عودة المرض بعد العلاج وتحديد دقيق مدى انتشار السرطان واختيار العلاج الأنسب لكل مريض.وبيّنت أن إدخال هذه التقنية المتطورة في معهد صالح عزيّز يمثل خطوة مهمة لتعزيز تشخيص الأورام في تونس، ويضع المؤسسات الصحية في مصاف المراكز الطبية المتقدمة التي تعتمد أحدث وسائل الطب النووي في العالم.