جندوبة: تنظيم حملات لتقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم ولختان أطفال من عائلات معوزة ضمن مبادرة "رمضانيات صحيّة"

أطلقت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، اليوم الجمعة، مبادرة "رمضانيات صحية"، وتشمل تنظيم حملات لتقصي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم، ولختان عدد من أطفال العائلات المعوزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة والمستشفى الجهوي بطبرقة، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة بالجهة خليل الغجاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم أيام لتقصي مرضي السكّري وضغط الدم، وورشات تثقيفية حول مرض السرطان والقولون، واخرى لتقديم توجيهات صحية غذائية للمرضى والمشاركين في التظاهرة خاصة الذين تعوزهم القدرة على مراقبة ومتابعة وضعياتهم الصحية.ووفق ذات المصدر، من المنتظر أن تخصص أيام 12 و13 و16 و17 مارس الجاري لختان أطفال ينتمون إلى عائلات معوزة من كافة معتمديات الجهة بمعدل يتراوح بين 20 و25 طفل من كل معتمدية.وستتواصل هذه الحملة، التي يؤمنها أطباء وممرضون متطوعون بالمستشفى الجهوي بجندوبة، الى غاية يوم 17 مارس الجاري، فيما ستتواصل بالمستشفى الجهوي بطبرقة الى غاية 14 من الشهر الجاري.ومن المنتظر أن تطلق وحدة بنك الدم بالجهة حملة مماثلة تشمل كافة المعتمديات، وتخصّص للتبرع بالدم، وذلك بهدف تعزيز مخزون بنك الدم بالجهة.