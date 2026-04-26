بطولة ابيدجان /2/ للتنس - اسكندر المنصوري يفتتح مشواره من التصفيات التمهيدية ومعز الشرقي ينطلق مباشرة من الجدول الرئيسي

يلاقي لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري اليوم الاحد البريطاني اوسكار فيتمان لحساب الدور التمهيدي الاول لبطولة ابيدجان /2/ الايفوارية التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 107 الف دولار.ومن جهته، يدخل عزيز دوقاز منافسات هذه البطولة المصنفة ضمن سلسلة دورات التحدي مباشرة من الجدول الرئيسي، وسيكون على موعد في الدور الأول مع أحد اللاعبين الصاعدين من التصفيات التمهيدية.وكان عزيز دوقاز خاض هذا الاسبوع بطولة ابيدجان لكنه فشل في تخطي الدور الأول إثر خسارته أمام البريطاني بول جوب المصنف 280 عالميا بنتيجة 1-2.يذكر ان عزيز دوقاز بلغ نهائي بطولة تحدي ابيدجان للموسم الماضي قبل ان ينهزم امام الإيفواري إلياكيم كوليبالي بنتيجة 1-2.