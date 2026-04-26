الشرطة العدلية بباب بحر تطيح بشبكة ترويج المخدرات بين لافايات وباب سويقة والتضامن

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 11:04
      
تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين لافايات وباب سويقة وحي التضامن والقاء القبض على ثلاثة من عناصرها وادراج آخرين في التفتيش.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر مفادها الاشتباه في اندماج شاب من سكان لافايات في مجال ترويج المخدرات ، ليتم اخضاعه للمراقبة اللازمة، ورصد تحركاته بدقة الى أن تم نصب كمين محكم له أسفر عن ضبطه وايقافه صحبة شاب ثان وبحوزتهما اربعون قطعة مخدرة كانا يعدّان لترويجها.

وبمواصلة التحريات امكن لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر ضبط شاب ثالث من عناصر الشبكة بجهة باب سويقة ، وحجز كمية من المخدرات بحوزته ليتم الكشف عن هويات باقي عناصر الشبكة الخطيرة وادراج خمسة شبان آخرين في التفتيش بعضهم يقطن بحي التضامن.
وباحالة الأبحاث والموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المحتفظ بهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية
