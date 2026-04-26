في رده على سؤال كتابي وزير الاقتصاد يستعرض حصيلة مشاركة تونس في منتدى دافوس وابرز محاور استراتيجية تعبئة الموارد المالية

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 13:06
      
 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الحكومة تعتمد استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد المالية تقوم على التوازن بين الحفاظ على السياد الوطنية وضمان استدامة المالية العمومية، وذلك في إطار تعزيز قدرة الدولة على تمويل برامجها التنموية.

   وأوضح الوزير، في إجابة كتابية وجّهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب ردّا على سؤال للنائب حليم بوسمة، حول حصيلة المشاركة التونسية في منتدى دافوس العالمي، أن هذه الاستراتيجية ترتكز، على المستوى الوطني، على تحسين تعبئة الموارد الذاتية عبر دعم الامتثال الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة المنظمة ورقمنة المنظومة الجبائية، فضلا عن رفع مردودية الموارد غير الجبائية.


   وأضاف أن التوجه على المستوى الدولي يشمل اعتماد آليات تمويل مبتكرة، على غرار التمويل الأخضر والتمويل القائم على النتائج، وتعزيز التعاون الطاقي مع الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال مشروع الربط الكهربائي "ألماد"، فضلا عن تفعيل آليات التمويل المشترك مع الصناديق العربية والإسلامية.
    وفيما يتعلق بمشاركة تونس في أشغال الدورة 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، المنعقدة في جانفي 2026 تحت شعار "روح الحوار"، ابرز الوزير أن هذه المشاركة تميزت بحراك دبلوماسي واقتصادي مكثف.

   وأشار إلى عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم بحث سبل الاستفادة من المساندة الفنية ودعم التكوين في مجال قانون المنافسة، إضافة إلى التطرق إلى إحداث منصة للدول المقترضة لتحسين إدارة الديون.
كما تم، وفق المصدر ذاته، تأكيد استعداد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشاريع جديدة في مجال التنمية الفلاحية والريفية، في حين جدّد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم مشاريع المخطط التنموي للفترة 2026-2030.
وأضاف أن اللقاء مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أفضى إلى الاتفاق على دعم الصادرات التونسية نحو الأسواق الإفريقية، وتمكين المؤسسات التونسية من تنفيذ مشاريع ممولة بإفريقيا جنوب الصحراء.
وشملت اللقاءات كذلك مسؤولين من الكويت وسلطنة عمان، تم خلالها بحث تنظيم تظاهرات استثمارية مشتركة، إلى جانب عقد محادثات مع مستثمرين دوليين لعرض المزايا التفاضلية لتونس.
