المنتخب التونسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الشاطئية
واصل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية تألقه في منافسات كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه على منتخب الطوغو بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن البطولة المقامة في الطوغو.
فوز مستحق وأداء ثابتوجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:
* الشوط الأول: 22-16
* الشوط الثاني: 24-20
ليؤكد المنتخب التونسي جاهزيته ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.
مواجهة مرتقبة في نصف النهائيوسيلاقي المنتخب التونسي في وقت لاحق من اليوم نظيره منتخب مالي ضمن الدور نصف النهائي، في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ المباراة النهائية.
مسيرة دون هزيمةحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة خلال الدور الأول:
* تونس – البنين (2-0)
* تونس – الكوت ديفوار (2-0)
* تونس – مالي (2-0)
* تونس – الطوغو (2-0)
برنامج الأدوار النهائية* نصف النهائي:
تونس – مالي
* النهائي:
الاثنين 27 أفريل (16:20)
