المنتخب التونسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الشاطئية

واصل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية تألقه في منافسات كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه على منتخب الطوغو بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن البطولة المقامة في الطوغو.وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:* الشوط الأول: 22-16* الشوط الثاني: 24-20ليؤكد المنتخب التونسي جاهزيته ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.وسيلاقي المنتخب التونسي في وقت لاحق من اليوم نظيره منتخب مالي ضمن الدور نصف النهائي، في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ المباراة النهائية.حقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة خلال الدور الأول:* تونس – البنين (2-0)* تونس – الكوت ديفوار (2-0)* تونس – مالي (2-0)* تونس – الطوغو (2-0)* نصف النهائي:تونس – مالي* النهائي:الاثنين 27 أفريل (16:20)