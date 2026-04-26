المنتخب التونسي يتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الشاطئية

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 14:44
      
واصل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية تألقه في منافسات كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه على منتخب الطوغو بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن البطولة المقامة في الطوغو.

فوز مستحق وأداء ثابت

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:

* الشوط الأول: 22-16

* الشوط الثاني: 24-20

ليؤكد المنتخب التونسي جاهزيته ومواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.

مواجهة مرتقبة في نصف النهائي

وسيلاقي المنتخب التونسي في وقت لاحق من اليوم نظيره منتخب مالي ضمن الدور نصف النهائي، في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ المباراة النهائية.

مسيرة دون هزيمة

حقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة خلال الدور الأول:

* تونس – البنين (2-0)
* تونس – الكوت ديفوار (2-0)
* تونس – مالي (2-0)
* تونس – الطوغو (2-0)

برنامج الأدوار النهائية

* نصف النهائي:
تونس – مالي

* النهائي:
الاثنين 27 أفريل (16:20)
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
