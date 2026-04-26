المعهد التونسي للقدرة التنافسية ينظم ندوة حول صمود الاقتصاد التونسي

ينظم المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، يوم الاثنين 27 أفريل الجاري بتونس العاصمة تظاهرة اقتصادية رفيعة المستوى تحت عنوان " صمود الاقتصاد التونسي ضمن حلقات نقاشات المعهد "وتخصص هذه الدورة، التي ينتظر أن يشرف على افتتاحها سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، لتدارس موضوع " قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود...القياس والتحديات"، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين وصناع القراروالشركاء الماليين والتقنيين.ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة لمدى قدرة النسيج الاقتصادي الوطني على مواجهة الهزات والأزمات المتتالية، مع التركيز على آليات القياس الكمي لهذا الصمود وتحديد التحديات الهيكلية التي تواجه مسار النمو المستدام في تونس.كما سيمثل الحدث منصة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين بهدف بناء حلول عملية ودائمة تعزز من تنافسية الاقتصاد التونسي وتدعم استقراره في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.