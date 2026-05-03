إسرائيل تمدد احتجاز إسباني وبرازيلي

مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية الأحد احتجاز الناشطين الأجنبيين في “أسطول الصمود” يومين إضافيين، وفق ما أكد مركز حقوقي يمثلهما لوكالة فرانس برس.وقالت مريم عازم ممثلة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) لفرانس برس “مددت المحكمة احتجازهما ليومين”.وبحسب عزام فإن السلطات الإسرائيلية كانت طالبت بتمديد احتجاز كل من الناشط الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو واللذين اعتقلا عند اعتراض سفن “أسطول الصمود” الداعم لغزة قبالة سواحل اليونان، لأربعة أيام.