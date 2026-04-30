نقابة الصحفيين تطالب بالافراج الفوري عن الصحفي حافظ مريبح المختطف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي التونسي حافظ مريبح، الذي تعرّض مساء أمس الأربعاء للاختطاف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ،أثناء مرافقته "أسطول الصمود الدولي" لكسر الحصار عن قطاع غزة وتغطيته، إلى جانب كافة الصحفيين والمدنيين المحتجزين.ودعت النقابة، في بيان نشرته اليوم الخميس، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى التحرّك العاجل والفعّال عبر القنوات الدبلوماسية، لضمان حماية الصحفي المختطف وسلامة جميع التونسيين المحتجزين وتأمين عودتهم في أقرب الآجال.كما حثّت المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية على تأمين تغطية واسعة ومتواصلة للاعتداءات التي استهدفت "أسطول الصمود"، بما يضمن كشف الحقيقة والتصدّي لمحاولات التعتيم.وأكدت النقابة أن مشاركة الصحفيين في "أسطول الصمود" تمثّل نموذجاً يُحتذى به في الصحافة الملتزمة، داعية إلى توثيق هذه التجربة المهنية والنضالية وتثمينها داخل الأوساط الإعلامية مجددة دعوتها للصحفيين في تونس والعالم إلى الانخراط في الجهد الإعلامي الداعم لكسر الحصار عن غزة، سواء عبر العمل الميداني أو من خلال المنصات المهنية المختلفة.وأدانت النقابة، في بيانها عملية الاختطاف، معتبرة أنها تمثّل خرقاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين في مناطق النزاع، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف ذات الصلة.وحمّلت النقابة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، معبّرة عن تضامنها التام وغير المشروط معه ومؤكدة أن مشاركته في هذه المهمة تجسّد أسمى معاني الالتزام المهني والنضالي، انسجاماً مع رسالة الصحافة في نقل الحقيقة والانحياز لقيم العدالة وحقوق الإنسان.كما اعتبرت في ذات البيان ، أن وجود الصحفيين ضمن هذه المبادرات الإنسانية يعبّر عن جوهر مهنة الصحافة، التي تفرض على أصحابها الانخراط في نقل الوقائع وكشف الانتهاكات، لا التموقع في حياد صامت يكرّس التعتيم. ويجسّد ذلك دور الإعلام في مرافقة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، عبر الحضور الميداني وتحمّل المخاطر المهنية.