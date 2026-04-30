نسبة امتلاء السدود بولاية نابل بلغت 97 بالمائة

انعقدت، اليوم الخميس، جلسة عمل الدورة الأولى للمجلس الجهوي للمياه بولاية نابل لسنة 2026، بمقر الولاية، وذلك تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، ووالية نابل هناء شوشاني وبحضور إطارات من المندوبية الفلاحية وممثلي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياهوأكد كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب، بالمناسبة، على أهمية التساقطات الأخيرة المسجلة ودورها في تغذية المائدة المائية والزراعات البعلية وتحسين إيرادات السدود حيث بلغت نسبة امتلاء السدود بولاية نابل إلى غاية صباح اليوم الخميس 30 افريل 2026، حوالي 97 بالمائة لاسيما وان نسبة امتلاء أغلب السدود في تونس شهدت تحسنا ملحوظا وفاقت 90 بالمائةوأضاف أن وزارة الفلاحة انطلقت في الاستعداد للموسم الصيفي منذ شهر فيفري الفارط حيث تم تخصيص الحصص لكافة المندوبيات الجهوية لتقسيمها على الجمعيات المائية، مشيرا إلى تخصيص 25 مليون متر مكعب للري بولاية نابل منها 15 مليون متر مكعب من مياه الشمال و10 مليون متر من السدود الموجودة بالجهةوأكد ان العمل متواصل منذ السنة الفارطة لإصلاح الاعطاب والعمل على التدخل الحيني لتحسين عمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتعهد بحل الإشكاليات لضمان انتظامية التزود بالماء الصالح للشرب، مبرزا أهمية محطة الضخ والري بسد لبنة التي ستوفر 300 لتر في الثانية وستمكن من حل الإشكاليات بالمعتمديات القريبة منهاومن جهته، أشار المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية للمياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المؤدب، في تصريح لـ/وات/، إلى أهمية المشاريع التي تسهر كل من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على إنجازها بولاية نابل باعتمادات تقدر ب 100 مليون ديناروأبرز انه تم التطرق خلال أشغال المجلس الجهوي للمياه إلى عديد النقاط لتأمين التزود خلال هذه الصائفة بالماء الصالح للشرب، مشيرا إلى تخصيص 25 مليون متر مكعب لتزويد المناطق السقوية العمومية بالماء لتعود إلى سالف نشاطهاومن جهته، أفاد مدير الاستغلال بالشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رابح منصوري، ان عديد المشاريع الخاصة بتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بصدد الإنجاز بولاية نابل بكلفة في حدود 48 مليون دينار وذلك في اطار الاستعداد للصائفة المقبلة فضلا عن المشاريع المبرمجة وبصدد الدراسات بقيمة 12 مليون ديناروأشار إلى مشروع محطة الضخ للري والماء الصالح للشرب بسد لبنة من معتمدية الميدة الذي يهدف الى تدعيم الموارد المائية بمناطق شمال الولاية وتخفيف الضغط على محطة التصفية والمعالجة ببلي التي تزود بقية المناطق، لافتا إلى أن تكلفة هذا المشروع في حدود 23 مليون و400 ألف دينار وهو في مرحلة التجربة ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذه المحطة قبل عيد الأضحى وبداية الصائفة المقبلة لتحسين عملية التزويد بالماءومن جانبه، طمأن رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل المهندس العام جلال الرابحي، المواطنين بأنه لن يتم قطع المياه خلال هذه الصائفة كما حدث في العام الماضي، مؤكدا أن الوضعية المائية لهذا العام "آمنة" بفضل المخزون الاستراتيجي المتاح وزيادة حصص المياه المخصصة للجهةوتابع الرابحي أنه بفضل التساقطات الاستثنائية هذا العام، سجلت الولاية أرقاما ممتازة حيث بلغت نسبة امتلاء السدود الكبرى 100 بالمائة لتصل مخزوناتها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المقدرة ب 48 مليون متر مكعب بالإضافة إلى مخزونات السدود الجبلية التي بلغت حوالي 24 مليون متر مكعب وحوالي 4 ملايين متر مكعب في البحيرات الجبليةوشمل برنامج الزيارة التي أداها اليوم كاتب الدولة المكلف بالمياه على هامش انعقاد المجلس الجهوي للمياه عدة مواقع حيوية لتعزيز الشبكة المائية بالجهة منها بئر جبل طريف الذي انطلقت أشغاله مؤخرا وستساهم في حل إشكالات التزويد لقرابة 400 عائلة في منطقتي "سيدي بحر" و"العذار" التابعتين لمعتمدية قرمبالية ثم زيارة محطة التطهير والضخ التي تستخدم المياه المعالجة لري مساحات شاسعة من المناطق السقوية العمومية والمجهزة حديثا بالطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن برنامج تعاون تونسي إيطاليكما تضمن البرنامج زيارة سد لبنة من معتمدية الميدة الذي يعد من أكبر السدود في الوطن القبلي بسعة حالية تصل إلى 25 مليون متر مكعب ومحطتي الضخ التي ستساهم في تزويد المناطق المجاورة بمياه الشرب ومياه الري