معرض تونس الدولي للكتاب مناسبة لتسليط الضوء على الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة

مثلت الدورة الأربعون من معرض تونس الدولي للكتاب التي أقيمت من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026 فرصة للتعريف بالبطولة الوطنية للمطالعة التي انطلقت يوم 25 أفريل وتتواصل إلى 25 ديسمبر 2026، وذلك من خلال تقديم تفاصيل حول طريقة المشاركة في البطولة والفئات التي تسهدفها، وذلك يوميا لمختلف الزوار داخل جناح وزارة الشؤون الثقافية.هذه البطولة التي بلغت هذه السنة دورتها الخامسة، تنقسم مسابقاتها حسب التصنيف العمري كالتالي، الفئة العمرية 6 و 7 سنوات (الحد الأدنى 48 كتابا)، الفئة العمرية 8 و9 سنوات (48 كتابا)، ومن 10 إلى 12 سنة (48 كتابا باللغتين العربية والفرنسية)، ومن 13 إلى 15 سنة ( 30 كتابا باللغات الثلاث العربية والفرنسية والأنقليزية)، و من 16 إلى 22 سنة (12 كتابا باللغات الثلاث)، ومن 23 إلى 39 سنة (12 كتابا باللغتين العربية والفرنسية)، والفئة العمرية الأخيرة يتنافس ضمنها من هم في سن 40 سنة فما فوق (12 كتابا باللغتين العربية والفرنسية).وحول خصوصيات هذه المسابقة الوطنية مقارنة بنظيراتها في العالم، أشار المكلف بتسيير الإدارة العامة للكتاب عماد الحاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن البطولة الوطنية للمطالعة تتفرد عن غيرها من المسابقات بكونها تمس مختلف الشرائح العمرية انطلاقا من ست سنوات، فضلا عن تشريكها لمختلف الفئات الاجتماعية من ذلك حاملو الإعاقات بمختلف أنواعها ونزلاء السجون ومراكز الإصلاح والمسنين.كما بين الحاجي أن مشروع البطولة الوطنية للمطالعة، بدأ ينضج شيئا فشيئا خاصة من خلال التقييم البعدي الذي تقوم به الإدارة بعد انتهاء كل دورة من أجل تحسين البطولة، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تشهد تقسيم الفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات إلى فئتين عمريتين من أجل مراعاة خصوصيات الأطفال ضمن هذه الشريحة.وتكون المشاركة في هذه البطولة حصرا للمشتركين في المكتبات العمومية في مختلف ولايات الجمهورية، وتنطلق بالتصفيات المحلية التي بدأت يوم 25 أفريل وتتواصل إلى 31 أوت 2026، من خلال التواصل مع المكتبات العمومية وتسلم دفاتر المطالعة مباشرة منها، وتم تحديد الكتب المقروءة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 16 كتابا للفئات العمرية الثلاث الأولى، و10 كتب للفئة بين 13 إلى 15 سنة، و4 كتب للفئات الثلاثة المُتبقية.وستكون هذه المرحلة متبوعة بتصفيات جهوية، من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2026، يتنافس خلالها المترشحون من التصفيات المحلية، ومن المنتظر أن تُسفر عن تأهل 70 مشاركا للتصفيات النهائية باحتساب 10 مترشحين عن كل فئة.