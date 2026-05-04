محمد صالح العياري: قراءة جبائية في أثر الاقتطاعات على الزيادات في الأجور

الزيادة الفعلية: أقل من القيمة المعلنة



سلم ضريبي تصاعدي يصل إلى 40%



تحسينات تدريجية لفائدة المتقاعدين



المنح الاجتماعية: وضعية خاصة



الزيادة والتضخم: تأثير محدود



استضاف برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة “ضيف الدنيا وما فيها”، المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي محمد صالح العياري، حيث قدّم قراءة تفصيلية للزيادات الأخيرة في الأجور وانعكاساتها على الدخل الصافي للمواطنين.بيّن العياري أن احتساب الضريبة لا يتم مباشرة على الأجر الخام، بل يمر عبر عدة مراحل، تبدأ بطرح الاقتطاعات الاجتماعية، ثم تحديد الدخل الخاضع للضريبة، قبل تطبيق جملة من التخفيضات، من بينها خصم بنسبةبعنوان المصاريف المهنية، مع إمكانية بلوغبالنسبة للمتقاعدين.كما أشار إلى الطروحات العائلية، حيث يتم خصملرئيس العائلة، إضافة إلىسنويًا عن كل طفل في الكفالة، مع امتيازات أكبر في بعض الحالات الخاصة.أكد الضيف أن الزيادة في الأجور لا تنعكس بالكامل على الدخل الصافي، نتيجة تأثير النظام الجبائي. ووفق أمثلة تطبيقية، فإن:* زيادة بـقد تتحول فعليًا إلى نحو* زيادة بـتقاربصافيًا* زيادة بـلا تتجاوز في أغلب الحالاتويرجع هذا الفارق إلى الطابع التصاعدي للضريبة، حيث ترتفع النسب كلما ارتفع مستوى الدخل.استعرض العياري نسب الضريبة على الدخل، والتي تتدرج منإلى حدودسنويًا، ثم، وصولًا إلى سقف يبلغبالنسبة للمداخيل المرتفعة.وأوضح أن هذا النظام يعتمد على الشرائح، ما يعني أن كل جزء من الدخل يخضع لنسبة مختلفة، وليس كامل الدخل لنسبة واحدة.أبرز العياري أن قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات تدريجية لفائدة المتقاعدين، من خلال الترفيع في نسبة الطرح منحاليًا إلى مستويات أعلى قد تبلغفي أفق السنوات القادمة، وهو ما من شأنه تحسين الدخل الصافي لهذه الفئة.في ما يتعلق بالمنح، أوضح أن بعضها يخضع للضريبة، في حين يتم إعفاء المنح ذات الصبغة الاجتماعية بمقتضى نصوص قانونية. كما أكد أن الزيادات الأخيرة لا تشمل جميع أنواع المنح، خاصة في القطاع الخاص، حيث تقتصر على الأجور الأساسية.وفي تقييمه العام، اعتبر العياري أن نسبة الزيادة في الأجور، المقدرة بحوالي، توازي تقريبًا مستوى التضخم، لكنها تبقى محدودة الأثر في ظل ارتفاع الأسعار.كما شدد على أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بالزيادة في الأجور، بل يتطلب أيضًا التحكم في الأسعار وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية.