قبلي: افتتاح فضاء قار لعرض وبيع منتوجات المراة بالوسط الريفي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة

Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 21:08
      
افتتحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، فضاء محاذيا لمقر المندوبية خصّص لعرض وبيع منتوجات المرأة بالوسط الريفي الى جانب تنظيم معرض لمنتوجاتها بساحة الشهداء وسط المدينة، وذلك في اطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاحة الموافق ل12 ماي من كل سنة، وفق المندوب الجهوي أسامة رحماني.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انّ الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة تحت شعار "السيادة الغذائية قرار وليس خيار" والمتزامن مع ذكرى الجلاء الزراعي (12 ماي 1964)، يعكس أهمية الفلاحة كاحد ابرز القطاعات الاستراتيجية التي تراهن عليها الدولة، واشار الى انّ الاحتفال الجهوي بهذا اليوم، يعتبر محطة لمزيد نشر الوعي حول حاجيات المنظومة الواحية.
وتم صباح اليوم افتتاح نقطة قارة لعرض وبيع منتوجات المراة بالوسط الريفي ستمثل، وفق رحماني، دعما كبيرا للمراة بالجهة عبر تمكين الفلاحات من التواجد بهذا الفضاء على مدار السنة لتسويق منتوجاتهن الى جانب تنظيم معرض لمنتوجات المراة بالوسط الريفي سيستمر طيلة يومين بساحة الشهداء التي تتوسط مدينة قبلي بمشاركة صاحبات مؤسسات وممثلي مجامع تنموية وشركات تعاونية نسائية من مختلف ربوع الولاية.

واكد ذات المصدر، انّ البرنامج الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة سيتواصل يوم غد الاربعاء، عبر تنظيم ورشة عمل بأحد الفضاءات الترفيهية بالجهة حول السبل الكفيلة بتطوير القطاع الفلاحي مع التركيز على محورين رئيسيين يتعلق الأول بكيفية الرفع من طاقة خزن التمور بمناطق الإنتاج، ويعنى الثاني بالآفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية بالولاية وذلك بهدف المس بالاشكاليات التي تحيط بالمحورين والعمل المشترك على تجاوزها سواء على المستوى الجهوي او الوطني.
وتتواصل الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة يوم 14 ماي بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية عبر تنظيم يوم تعريفي بمحضنة المؤسسات بالجنوب مع عرض نتائج بحثية في القطاع الواحي، كلّلت باحداث مشاريع ناجحة، لتختتم الاحتفالات يوم 15 ماي من خلال تنظيم يوم مفتوح بذات الفضاء حول سلاسل القيمة في المنظومة الواحية وديناميكية تثمين منتوجاتها.
